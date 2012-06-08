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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 23:14 BJT

〔欧洲经济〕美国总统奥巴马敦促欧洲领导人尽快对危机采取行动

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8DE001]

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