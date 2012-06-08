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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 22:48 BJT

〔美国经济〕6月1日当周领先指标下跌,增长年率亦下滑--ECRI

路透纽约6月8日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下跌,其增长年率亦下滑.

ECRI表示,美国6月1日止当周领先指标(WLI)降至121.6,之前一周为122.3.

该指标的增长年率跌至负2.0%,上周修正后为负0.7%,最初报告为负0.6%(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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