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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 23:00 BJT

〔标题新闻〕冰岛第一季GDP同比增长4.5%,录得四年最快成长速度,受出口、旅游和国内消费带动

注:GDP为国内生产总值缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8H83T1]

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