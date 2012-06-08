版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 23:22 BJT

〔美国热股〕诺基亚早盘劲扬6%,市场传言三星电子有意将其收购

路透6月8日电---诺基亚(NOK.N)NOK1V.HE周五上涨逾6%,成交放量,且领涨泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3,交易商称,传言韩国三星电子(005930.KS)有意将其收购.

周五早盘,在美国上市的诺基亚(NOK.N)劲升6%,报3美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐