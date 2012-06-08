〔欧洲汇市〕英镑/美元从一周高位回撤,英镑兑欧元小升

* 英镑兑美元下跌,此前两日录得升幅

* 英镑兑欧元小升

* 英国央行总裁金恩下周讲话或论调温和

路透6月8日电---英镑兑美元周五从一周高位回撤,因为人们担忧全球经济成长放缓,所以对美元等避险货币的买需重燃,不过由于英镑兑欧元上涨,英镑兑美元的跌幅受限.

美联储未给出近期出台货币刺激政策的任何暗示,令风险较高货币承压.欧洲央行把解决欧元区债务危机的重担放在了政界人士的身上,之后一天连英国央行(BoE)也选择不扩大其资产购买计划.

亦有传闻称,周末中国即将出炉的一系列经济数据可能疲弱,周四中国意外降息旨在对这样严峻的消息预先采取行动.交易商称,所有这些因素将令英镑兑美元近期陷于1.5250-1.5600美元这一区间.

"西班牙评级遭调降损及英镑兑美元,当然还要看下周希腊大选.目前,英镑兑美元很可能会在1.5250-1.5600美元区间交投,"Lloyds TSB外汇策略师Adrian Schmidt表示.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.7%,报1.5415美元,脱离周四所及一周高位1.5601美元,当时人们愈加押注美联储将给出祭出更多量化宽松政策的信号,而且这种押注提振了风险偏好.据称停损单挂在1.5395美元下方.

周四英国央行决定不推行更多量化宽松政策,提振了英镑走势.不过由于英国经济衰退程度比预期的严重,所以进一步放缓政策的预期仍存.

英国央行总裁金恩定于下周四发表演讲.

英国央行周五公布的一项调查结果显示,英国公众预计未来一年的物价上涨步伐快于三个月之前的估值[ID:nSB1597824].这令英国央行未来数月间放松货币政策的余地减少.

英镑兑欧元EURGBP=D4小升.欧元兑英镑走软至0.80775英镑,周四最多升至0.8131英镑.这令欧元接近本周稍早所及的一个月高位.

许多分析师预计,英镑兑欧元中期将继续上涨,因为随着欧洲情势恶化,投资者寻求欧元资产的替代品.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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