〔欧洲汇市〕英镑/美元从一周高位回撤,英镑兑欧元小升

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 英镑兑美元下跌,此前两日录得升幅
* 英镑兑欧元小升
* 英国央行总裁金恩下周讲话或论调温和
路透6月8日电---英镑兑美元周五从一周高位回撤,因为人们担忧全球经济成长放缓,所以对美元等避险货币的买需重燃,不过由于英镑兑欧元上涨,英镑兑美元的跌幅受限.
美联储未给出近期出台货币刺激政策的任何暗示,令风险较高货币承压.欧洲央行把解决欧元区债务危机的重担放在了政界人士的身上,之后一天连英国央行(BoE)也选择不扩大其资产购买计划.
亦有传闻称,周末中国即将出炉的一系列经济数据可能疲弱,周四中国意外降息旨在对这样严峻的消息预先采取行动.交易商称,所有这些因素将令英镑兑美元近期陷于1.5250-1.5600美元这一区间.
"西班牙评级遭调降损及英镑兑美元,当然还要看下周希腊大选.目前,英镑兑美元很可能会在1.5250-1.5600美元区间交投,"Lloyds TSB外汇策略师Adrian Schmidt表示.
英镑兑美元GBP=D4下跌0.7%,报1.5415美元,脱离周四所及一周高位1.5601美元,当时人们愈加押注美联储将给出祭出更多量化宽松政策的信号,而且这种押注提振了风险偏好.据称停损单挂在1.5395美元下方.
周四英国央行决定不推行更多量化宽松政策,提振了英镑走势.不过由于英国经济衰退程度比预期的严重,所以进一步放缓政策的预期仍存.
英国央行总裁金恩定于下周四发表演讲.
英国央行周五公布的一项调查结果显示,英国公众预计未来一年的物价上涨步伐快于三个月之前的估值[ID:nSB1597824].这令英国央行未来数月间放松货币政策的余地减少.
英镑兑欧元EURGBP=D4小升.欧元兑英镑走软至0.80775英镑,周四最多升至0.8131英镑.这令欧元接近本周稍早所及的一个月高位.
许多分析师预计,英镑兑欧元中期将继续上涨,因为随着欧洲情势恶化,投资者寻求欧元资产的替代品.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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