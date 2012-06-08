〔英国债市〕西班牙评级遭降后英债上涨,但涨幅受限

路透伦敦6月8日电---英国公债价格周五跳涨,此前评级机构惠誉下调西班牙评级.不过西班牙不久将向欧元区求援以调整该国银行业资本结构的预期部分削弱了英债的涨势.

两名欧盟消息人士和一名德国消息人士周五称,西班牙料将于周末请求向国内陷入困境中的银行业提供金融救助[ID:nSB1597714].而在这之前,周四评级机构惠誉将西班牙主权信用评级下调三个级距至BBB[ID:nSB1596138],凸显出西班牙银行业对不良地产抵押贷款及希腊债务危机扩散的曝险.

"对西班牙将正式为该国银行业寻求援助的揣测将导致短期风险和危险有所减弱.这部分削弱了日内稍早的避险买盘,"美银美林全球研究部固定收益策略师John Wraith表示.

他补充道,避险潮部分是对欧元区采取果断行动的期望落空的响应.

9月英债期货FLGU2收高87个跳动点,结算价报119.82,从日高120.36回落.9月英债期货领先可比德债期货FGBLU2大约40个跳动点.

Monument Securities策略师Marc Ostwald称,英债表现优于德债,主要是因投资者认为欧元区危机解决方案"将令德国大出血".

他还说,大约300亿英镑到期债券赎回及票息支付产生的资金流入债市,加之缺乏额外英债供应,以及英镑发行的公司债有限,均进一步支撑英债.

现货市场方面,成交量清淡,本周英国市场因假休市两天,交易日减少,许多交易商离场.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌7个基点,报1.640%,与可比德债的利差收窄约五个基点,报30个基点.

25-50年期英债涨幅不及中期英债.

下周英国将公布4月工业生产和4月贸易收支数据,并标售2017年和2060年到期的英债.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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