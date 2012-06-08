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市场报道 | 2012年 6月 9日 星期六 01:12 BJT

〔标题新闻〕纽约-泛欧交易所集团执行长:Nasdaq对Facebook IPO处理不当短期内损及投资者信心

注: IPO是首次公开发行的简称

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