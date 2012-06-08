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财经报道 | 2012年 6月 9日 星期六 02:17 BJT

〔标题新闻〕WTO裁决中国对美国向其钻石锯条和冷冻暖水虾征收反倾销关税的投诉获胜

注释:WTO为世界贸易组织缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8H8821]

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