〔欧元债市〕西班牙公债下跌,因上日惠誉调降该国评等而承压

* 惠誉对西班牙评等仅高于垃圾级两个级距,不及爱尔兰

* 西班牙公债承压,避险德债上扬

* 西班牙称本周末将寻求援助其银行业

路透伦敦6月8日电---西班牙公债周五承压,上日惠誉下调该国信用评等,令其接近寻求金援的前景雪上加霜.

欧盟和德国消息人士向路透表示,西班牙料本周末将为其受困的银行业寻求援助,且欧元区财长周六将讨论有关详情.

一政府发言人称,对即将公布一银行援助计划不知情,但市场有此期待,且正在寻找与此相关的蛛丝马迹.

分析师表示,此类救助计划对市场产生的影响将取决于实施的方式、规模,以及如果危机扩散,是否会耗尽应对意大利问题所需的欧元区资金.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升12.5个基点,报6.24%,该收益率在本周之前四个交易日下跌,因对当局短期出台货币刺激措施的强烈寄望令风险人气改善.

意大利公债收益率IT10YT=TWEB也攀升,上涨6个基点,至5.77%,因市场不确定金援西班牙会对意大利产生何种影响.在波动的市况下,下周意大利将标售公债.

惠誉周四将西班牙信用评级大幅调降三个级距,并暗示可能进一步降低,因为该国面临困境的银行体系重组成本攀升,而且希腊危机加剧.[ID:nSB1596138]

根据惠誉的评等等级,西班牙评等较塞浦路斯高一个级距,较爱尔兰低一个级距.爱尔兰目前得到援助,且被债券市场拒之门外.爱尔兰10年期公债收益率较可比西班牙公债收益率高超过一个百分点.

法国兴业银行的利率策略部主管Vincent Chaigneau说,"市场有自己的人之.我们的评分指标显示,爱尔兰的风险超过西班牙.但如果银行业问题持续恶化...西班牙公债价格将进一步走低."

在此背景下,投资人青睐相对安全的德债,令德债期货FGBLU2FGBLc1最高升至144.18,该合约近期高位为145.97.周五德债期货收升47个跳动点,报143.53.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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