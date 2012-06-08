〔纽约期市〕原糖期货上涨逾1%,因空头回补再度浮现市场

路透伦敦/纽约6月8日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨超过1%,并突破20美分关口,因投资者持续担心大雨可能会延迟巴西收割活动并降低近期供给,故再度回补空仓.

原糖自本周初触及2010年8月低位后即开始反弹,却在周四遇阻,因市场出现一波获利了结.

不过,市场在周五午后初期的交易最中再度上涨,本周可能录得近5%的涨幅,打破之前连续两周的下跌趋势.

1739GMT,洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1上扬1.32%,报每磅20.02美分,略低于盘高20.04美分.

原糖价格自周一时触及18.86美分的22个月低点之后,已上涨了逾6%.

伦敦8月白糖期货LSUc1上涨1.07%,报每吨577美元,成交清淡,仅为2,879口.

根据路透市场分析师王涛,纽约7月糖合约SBN2料在每磅19.46美分寻得支撑,并从该水平升向20.43美分.

原糖未追随商品市场整体疲弱的走势,因投资者准备好迎接欧洲料救助西班牙银行业的计划以及中国本周末公布的可能令人担忧的经济数据.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货合约KCc1仍承压,下跌0.47%,报1.5765美元,略高于周四触及的23个月低位每磅1.561美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下滑.9月合约LRCc2下跌50美元,或2.35%,报每吨2,077美元,成交量温和,为4,333口,因受美元走强拖累.

Liffe-9月可可期货LCCc2上涨0.53%,或8英镑,报每吨1,519美元.ICE-7月可可期货CCN2收低1.18%,结算价报每吨2,200美元.(完)