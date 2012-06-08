〔欧洲股市〕收低终止四日连涨,中国料将公布疲弱数据及对FED的预期落空

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%,Euro STOXX 50指数持平

* 基础资源类股下挫2.8%,因投资者担心中国周末公布的数据疲弱

* 西班牙股市Ibex 35指数收高1.8%,因市场对于欧元区救助协议感到乐观

路透伦敦6月8日电---欧洲股市周五收低,终止连续四日的涨势,投资者对昨日美国未推出货币刺激政策感到失望,亦准备好迎接周末中国公布的一系列可能表现疲弱的数据.

景气循环类股领跌,投资者担心周四中国意外降息可能意味着该国即将公布低迷的经济数据,且昨日美国联邦储备理事会(美联储, FED)没有像市场冀望的那样推出新一轮量化宽松.

"昨天(美联储主席)贝南克的言论令人失望,市场对此有较大反应."B Capital Wealth Management总裁Lorne Baring称.

"股票在当前水平具吸引力,但需对掩盖在宏观经济局面上的欧洲危机和中国经济放缓风险加以警惕."

Baring自4月以来"减持"股票,但近期则开始增持仓位,他认为从3月末开始全球股市下挫11%已过度.美国和中国央行料最终采取措施来支撑该国经济.

中国周四宣布调降存贷款基准利率,引发市场臆测此举可能是周末第二季经济数据低于预期的前兆.基础资源类股.SXPP下跌2.8%.

"我们认为中国此举暗示通胀走低的幅度要高于人们预期."瑞士信贷银行分析师在一份报告中称.

金属和矿业类股周五表现最差.力拓(RIO.L)和EurasianENRC.L分别下挫4.8%和3.9%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.2%,报982.30点,成交量为90日均值的108.79%.

西班牙股市IBEX 35指数.IBEX上扬1.8%,表现优于其他主要国家股指,因市场预期该国政府将在周末就重整银行资本一事向欧元区求助.

西班牙公用事业股Iberdrola(IBE.MC)和西班牙电讯集团Telefonica(TEF.MC)分别上扬5%和3.7%,涨幅居前.

这帮助Euro STOXX 50指数.STOXX50日内收平于2,143.90点,成交量为90日均值的127%.

诺基亚NOK1V.HE上涨6%,涨幅亦居前列,因市场臆测韩国三星电子(005930.KS)有意出价收购.

英国富时100指数.FTSE下跌0.23%,报5,435.08点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.22%,报6,130.82点;法国CAC-40指数.FCHI下挫0.63%,报3,051.69点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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