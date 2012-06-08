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市场报道 | 2012年 6月 9日 星期六 05:42 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因大平原地区收割速度创纪录

路透6月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五1815 GMT场内交易收盘时跌至日低附近,因为大平原地区冬麦收割速度创纪录最快,令小麦期货承压.

交易商亦称,CBOT小麦在本周上涨3.1%后有一些获利了结.之前两周CBOT小麦下跌.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货周五下跌1.7%,CBOT小麦亦下跌,但明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦仅微幅下滑.高蛋白质小麦供应趋紧支撑了MGEX市场.

法国谷物出口游说组织的一名成员称,伊朗未来几个月将需要购买200万吨的研磨小麦,今年迄今该国已进口了300万吨.

根据路透调查,截至2013年6月的一年里,澳洲小麦产量可能比政府3月时预估的2,600万吨低4%.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌11-1/2美分,收报每蒲式耳6.30-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为166,602口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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