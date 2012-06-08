〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因大平原地区收割速度创纪录

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五1815 GMT场内交易收盘时跌至日低附近,因为大平原地区冬麦收割速度创纪录最快,令小麦期货承压.
交易商亦称,CBOT小麦在本周上涨3.1%后有一些获利了结.之前两周CBOT小麦下跌.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货周五下跌1.7%,CBOT小麦亦下跌,但明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦仅微幅下滑.高蛋白质小麦供应趋紧支撑了MGEX市场.
法国谷物出口游说组织的一名成员称,伊朗未来几个月将需要购买200万吨的研磨小麦,今年迄今该国已进口了300万吨.
根据路透调查,截至2013年6月的一年里,澳洲小麦产量可能比政府3月时预估的2,600万吨低4%.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌11-1/2美分,收报每蒲式耳6.30-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为166,602口.(完)
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--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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