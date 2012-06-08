〔美国债市〕公债价格回吐涨幅,西班牙料寻求救助银行业降低避险需求

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透纽约6月8日电---美国公债价格周五抹去稍早涨幅,因市场预期西班牙可能会在周末寻求救助以调整银行业资本结构,缓解了对欧元区分裂的担忧,并导致公债避险需求减少.
周四惠誉下调西班牙债信评等,引发投资者对美债的强劲隔夜需求,不过周五盘中需求降温,因投资者期待预料中的救助行动.
交易商对于西班牙一直以来的不稳定感到担心,如果近期该问题得不到解决,将会降低6月17日希腊大选中亲欧洲的政党获胜的可能性.此次大选将决定希腊是否留在欧元区的命运.
"公债脱离高位,因为人们预期周末西班牙将请求救助,此事必须在周末完成,因其将对希腊大选结果产生影响.他们不希望在(大选)之前的一周有任何的不稳定性,"TD Securities利率策略师Richard Gilhooly称.
指标10年期公债价格US10YT=RR最后持平,收益率报1.64%,之前曾跌至1.56%的低位.
30年期公债US30YT=RR价格下跌15/32,收益率报2.76%,前一日报2.65%.
两年期利率互换合约利差USD2YTS=TWEB亦收窄0.75个基点,报30.75个基点,为约一个月来最低水准.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。