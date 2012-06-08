〔美国债市〕公债价格回吐涨幅,西班牙料寻求救助银行业降低避险需求

路透纽约6月8日电---美国公债价格周五抹去稍早涨幅,因市场预期西班牙可能会在周末寻求救助以调整银行业资本结构,缓解了对欧元区分裂的担忧,并导致公债避险需求减少.

周四惠誉下调西班牙债信评等,引发投资者对美债的强劲隔夜需求,不过周五盘中需求降温,因投资者期待预料中的救助行动.

交易商对于西班牙一直以来的不稳定感到担心,如果近期该问题得不到解决,将会降低6月17日希腊大选中亲欧洲的政党获胜的可能性.此次大选将决定希腊是否留在欧元区的命运.

"公债脱离高位,因为人们预期周末西班牙将请求救助,此事必须在周末完成,因其将对希腊大选结果产生影响.他们不希望在(大选)之前的一周有任何的不稳定性,"TD Securities利率策略师Richard Gilhooly称.

指标10年期公债价格US10YT=RR最后持平,收益率报1.64%,之前曾跌至1.56%的低位.

30年期公债US30YT=RR价格下跌15/32,收益率报2.76%,前一日报2.65%.