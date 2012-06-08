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市场报道 | 2012年 6月 9日 星期六 05:42 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国中西部天气干热且库存紧张

路透6月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场担心美国作物天气较预期更干燥,而且库存紧张.

CBOT-7月玉米合约CN2本周累计涨8.9%.

气象专家周五表示,美国中西部玉米和大豆的生长将因预计本周末天气干热而受压.

首尔交易商表示,韩国最大饲料生产企业Nonghyup Feed (NOFI)周五通过竞标,希望最多购买17万吨将于7-12月到货的玉米.

7月玉米合约仍处于所有关键移动均线下方,首道关键阻力位在50移动均线切入位6.08-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为58.

7月玉米合约CN2收升4美分,结算价报5.98美元.

今日CBOT玉米预估成交量为367,358口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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