〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国中西部天气干热且库存紧张

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场担心美国作物天气较预期更干燥,而且库存紧张.
CBOT-7月玉米合约CN2本周累计涨8.9%.
气象专家周五表示,美国中西部玉米和大豆的生长将因预计本周末天气干热而受压.
首尔交易商表示,韩国最大饲料生产企业Nonghyup Feed (NOFI)周五通过竞标,希望最多购买17万吨将于7-12月到货的玉米.
7月玉米合约仍处于所有关键移动均线下方,首道关键阻力位在50移动均线切入位6.08-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为58.
7月玉米合约CN2收升4美分,结算价报5.98美元.
今日CBOT玉米预估成交量为367,358口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。