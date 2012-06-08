〔金属期市〕伦敦期铜跌至六个月低点,受累于中国经济增长放缓忧虑

* 铜价连续第六周下跌

* 受欧债危机及中国经济增长放缓的严重打压

* 中国5月铜进口料降低

* 市场关注:周末的中国居民消费价格指数(CPI)及贸易数据

路透纽约/伦敦6月8日电---伦敦期铜周五跌至去年12月以来最低水准,经济放缓忧虑本周因中国意外降息及西班牙评级遭调降而被放大,严重打压了美国期铜价格.

铜价连续第六周下跌,创下两年来最长跌势,因投资者持续预计全球经济将进一步放缓,而且短期内市场对工业金属需求前景黯淡.

"技术图形暗示,下个支撑位在(每吨)7,100美元左右,"INTL FCStone分析师Edward Meir称,凸现一技术支撑区域,200周移动均线将提供支撑.

"看起来是2011年底的低位,我们已两次守住这些低位,但如果跌破此区域,在跌至6,000美元中段前,应该没有什么支撑位,"他说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3稍早触及去年12月19日以来最低位每吨7,233.25美元,最终收盘时下跌200美元,报7,295美元.

COMEX-7月合约HGN2跌8.55美分,或2.5%,报每磅3.2850美元,接近3.2635至3.3685美元交投区间的底部.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜纽约尾盘成交量89,000口,较30日均值高出20%.

"对中国经济的悲观看法在于,经济放缓程度比人们此前预计的更加严重,"多伦多CIBC商品分析师兼资深经济学家Peter Buchanan称.

"但好的一方面在于,分析师普遍认为中国居民消费价格指数(CPI)将下降2%,......如果通胀数据不错,可能令一些人认为将出台更多刺激措施."

本周稍早公布的路透调查显示,分析师预计中国5月CPI将从4月的3.4%降至3.2%,远低于政府制定的2012年目标4%.

欧洲央行和美联储均没有暗示短期内将采取刺激措施,令市场感到失望.

周五公布的数据显示,德国4月进口以两年来最快速度下滑,而且出口降幅也高于预期,对欧债危机的空头人气加剧.

欧盟高阶官员表示,欧盟财长周六将举行电话会议,讨论西班牙为其银行业要求救助事宜,不过目前还没有确定金额.

**中国5月铜进口料下降**

中国贸易数据料显示,5月铜进口下降,因价格不利,而且库存高企打压了需求.

"尽管我们预计周末前铜价将出现技术性上涨,但仍有许多未尽事宜,中期内将抑制铜价上扬,因此我们将保持冷静,"RBC Capital在研究报告中称.

其他金属中,三个月期锡CMSN3跌250美元,报每吨19,700美元.

以下为1817GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 329.55 -7.50 -2.23 343.60 -4.09

LME期铝 1984.00 -8.00 -0.40 2020.00 -1.78

LME期铜 7295.00 -200.00 -2.67 7600.00 -4.01

LME期铅 1901.50 -15.50 -0.81 2035.00 -6.56

LME期镍 16905.00 310.00 +1.87 18710.00 -9.65

LME期锡 19695.00 -255.00 -1.28 19200.00 2.58

LME期锌 1867.00 -42.00 -2.20 1845.00 1.19

上海期铝 15875.00 -5.00 -0.03 15845.00 0.19

上海期铜 53330.00 -620.00 -1.15 55360.00 -3.67

上海期锌 14685.00 -25.00 -0.17 14795.00 -0.74

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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