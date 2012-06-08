〔金属期市〕伦敦期铜跌至六个月低点,受累于中国经济增长放缓忧虑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 铜价连续第六周下跌
* 受欧债危机及中国经济增长放缓的严重打压
* 中国5月铜进口料降低
* 市场关注:周末的中国居民消费价格指数(CPI)及贸易数据
路透纽约/伦敦6月8日电---伦敦期铜周五跌至去年12月以来最低水准,经济放缓忧虑本周因中国意外降息及西班牙评级遭调降而被放大,严重打压了美国期铜价格.
铜价连续第六周下跌,创下两年来最长跌势,因投资者持续预计全球经济将进一步放缓,而且短期内市场对工业金属需求前景黯淡.
"技术图形暗示,下个支撑位在(每吨)7,100美元左右,"INTL FCStone分析师Edward Meir称,凸现一技术支撑区域,200周移动均线将提供支撑.
"看起来是2011年底的低位,我们已两次守住这些低位,但如果跌破此区域,在跌至6,000美元中段前,应该没有什么支撑位,"他说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3稍早触及去年12月19日以来最低位每吨7,233.25美元,最终收盘时下跌200美元,报7,295美元.
COMEX-7月合约HGN2跌8.55美分,或2.5%,报每磅3.2850美元,接近3.2635至3.3685美元交投区间的底部.
根据汤森路透初步数据,COMEX期铜纽约尾盘成交量89,000口,较30日均值高出20%.
"对中国经济的悲观看法在于,经济放缓程度比人们此前预计的更加严重,"多伦多CIBC商品分析师兼资深经济学家Peter Buchanan称.
"但好的一方面在于,分析师普遍认为中国居民消费价格指数(CPI)将下降2%,......如果通胀数据不错,可能令一些人认为将出台更多刺激措施."
本周稍早公布的路透调查显示,分析师预计中国5月CPI将从4月的3.4%降至3.2%,远低于政府制定的2012年目标4%.
欧洲央行和美联储均没有暗示短期内将采取刺激措施,令市场感到失望.
周五公布的数据显示,德国4月进口以两年来最快速度下滑,而且出口降幅也高于预期,对欧债危机的空头人气加剧.
欧盟高阶官员表示,欧盟财长周六将举行电话会议,讨论西班牙为其银行业要求救助事宜,不过目前还没有确定金额.
**中国5月铜进口料下降**
中国贸易数据料显示,5月铜进口下降,因价格不利,而且库存高企打压了需求.
"尽管我们预计周末前铜价将出现技术性上涨,但仍有许多未尽事宜,中期内将抑制铜价上扬,因此我们将保持冷静,"RBC Capital在研究报告中称.
其他金属中,三个月期锡CMSN3跌250美元,报每吨19,700美元.
以下为1817GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 329.55 -7.50 -2.23 343.60 -4.09
LME期铝 1984.00 -8.00 -0.40 2020.00 -1.78
LME期铜 7295.00 -200.00 -2.67 7600.00 -4.01
LME期铅 1901.50 -15.50 -0.81 2035.00 -6.56
LME期镍 16905.00 310.00 +1.87 18710.00 -9.65
LME期锡 19695.00 -255.00 -1.28 19200.00 2.58
LME期锌 1867.00 -42.00 -2.20 1845.00 1.19
上海期铝 15875.00 -5.00 -0.03 15845.00 0.19
上海期铜 53330.00 -620.00 -1.15 55360.00 -3.67
上海期锌 14685.00 -25.00 -0.17 14795.00 -0.74
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 于春红;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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