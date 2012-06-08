〔全球金市〕金价先抑后扬,关注西班牙银行业援助消息

* 黄金早盘跌至一周低位,之后大幅反弹

* 西班牙料寻求援助该国银行业的不确定性提振对安全资产的买需

路透纽约6月8日电---金价周五上涨,扭转盘初大跌的势态,因是否会出台西班牙受困银行业救助计划的不确定性引发部分对黄金避险买需,且促使投资人在周末前回补其空头押注.

消息人士向路透表示,西班牙料在周末寻求欧洲援助其受困的银行业,在此报导发表后,金价从其早盘触及的日内低位反弹30美元.周五金价连续第三天在30美元或更宽区间内交投.

"周末前市场非常不安,不知道在西班牙银行业援助问题上将怎样的发展.这促使人们买入安全资产避险,黄金正是避险资产,"SICA Wealth Management LLC首席投资长Jeffrey Sica说.

"黄金交投非常震荡,因交投仅基于动能,令较小幅度的变动被大幅放大.金价随时可能大涨或大跌,"Sica说.

本周金价可能录得2%的涨幅,昨日美联储主席贝南克在国会作证词陈述时,对美联储是否将再推货币刺激举措三缄其口,倍感失望的投资者削减多头押注.

1721 GMT时,现货金XAU=上涨0.25美元,报每盎司1,589.40美元,从早盘所及的一周低位1,561.44美元大幅反弹.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2收升3.20美元,结算价报每盎司1,591.20美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCM2 1591.20 3.20 0.2% 1.6%

COMEX白银期货 SIK2 28.470 -0.059 -0.2% 2.0%

COMEX铂金期货 PLN2 1427.60 -13.30 -0.9% 2.0%

COMEX钯金期货 PAM2 613.55 -12.20 -2.0% -6.5%

现货金 XAU= 1589.40 0.25 0.0% 1.6%

现货银 XAG= 28.46 -0.12 -0.4% 2.8%

现货铂金 XPT= 1423.99 -10.16 -0.7% 2.2%

现货钯金 XPD= 610.22 -8.26 -1.3% -6.5%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=