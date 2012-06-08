〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低终止三日连升,但本周大涨6.2%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅下跌,交易商称市场终止三日上扬.
美元上涨和原油市场疲弱令大豆承压.
本周CBOT大豆收高6.2%,为近月合约去年10月中旬以来最高单周百分比涨幅,并逆转了之前连跌两周的态势.
CBOT-7月大豆合约盘中短暂跌穿50日移动均线,之后在接近该水准处寻得支撑.
美国农业部周五表示,民间出口商报告称,有53万吨美国大豆销往中国和埃及.
本周末高温天气将给美国中西部地区附近的大豆作物生长带来压力.预计周日至下周二将有少量降雨,但对于增加土壤湿度帮助不大.
交易消息人士称,美国作物预估机构Lanworth预计,2012/13作物销售年度美国大豆产量料在30.19亿蒲式耳,低于美国农业部(USDA)预估的32.05亿蒲式耳.
CBOT-7月大豆期货SN2收低1-3/4美分,报14.26-1/4美元.
7月豆粕合约SMN2收高4.3美元,收报每短吨429.8美元.7月豆油合约BON2收跌0.93美分,报每磅49.46美分.
今日大豆预估成交量为271,698口;豆粕预估成交量为73,583口,豆油成交量为146,187口.
以下为CBOT农产品期货在1850 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 598.00 4.00 0.7% -7.5%
CBOT大豆Sc1 1426.25 -1.75 -0.1% 19.0%
CBOT豆粕SMc1 429.80 4.30 1.0% 38.9%
CBOT豆油BOc1 49.46 -0.93 -1.9% -5.0%
CBOT小麦Wc1 630.25 -11.50 -1.8% -3.4%
CBOT稻米RRc1 1405.00 -17.50 -1.2% -3.8%
EU小麦BL2H0 209.50 0.00 0.0% 3.5%
NYMEX原油期货CLc1 84.37 -0.45 -0.5% -14.6%
道琼工业指数.DJI 12,532 71 0.6% 2.6%
现货金XAU= 1593.56 4.41 0.3% 1.9%
欧元/美元EUR= 1.2513 -0.0048 -0.4% -3.3%
美元指数.DXY 82.4760 0.4250 0.5% 2.9%
波罗的海
干散货指数.BADI 877 5 0.6% -49.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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