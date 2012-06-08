〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低终止三日连升,但本周大涨6.2%

路透6月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅下跌,交易商称市场终止三日上扬.

美元上涨和原油市场疲弱令大豆承压.

本周CBOT大豆收高6.2%,为近月合约去年10月中旬以来最高单周百分比涨幅,并逆转了之前连跌两周的态势.

CBOT-7月大豆合约盘中短暂跌穿50日移动均线,之后在接近该水准处寻得支撑.

美国农业部周五表示,民间出口商报告称,有53万吨美国大豆销往中国和埃及.

本周末高温天气将给美国中西部地区附近的大豆作物生长带来压力.预计周日至下周二将有少量降雨,但对于增加土壤湿度帮助不大.

交易消息人士称,美国作物预估机构Lanworth预计,2012/13作物销售年度美国大豆产量料在30.19亿蒲式耳,低于美国农业部(USDA)预估的32.05亿蒲式耳.

CBOT-7月大豆期货SN2收低1-3/4美分,报14.26-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2收高4.3美元,收报每短吨429.8美元.7月豆油合约BON2收跌0.93美分,报每磅49.46美分.

今日大豆预估成交量为271,698口;豆粕预估成交量为73,583口,豆油成交量为146,187口.

以下为CBOT农产品期货在1850 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 598.00 4.00 0.7% -7.5%

CBOT大豆Sc1 1426.25 -1.75 -0.1% 19.0%

CBOT豆粕SMc1 429.80 4.30 1.0% 38.9%

CBOT豆油BOc1 49.46 -0.93 -1.9% -5.0%

CBOT小麦Wc1 630.25 -11.50 -1.8% -3.4%

CBOT稻米RRc1 1405.00 -17.50 -1.2% -3.8%

EU小麦BL2H0 209.50 0.00 0.0% 3.5%

NYMEX原油期货CLc1 84.37 -0.45 -0.5% -14.6%

道琼工业指数.DJI 12,532 71 0.6% 2.6%

现货金XAU= 1593.56 4.41 0.3% 1.9%

欧元/美元EUR= 1.2513 -0.0048 -0.4% -3.3%

美元指数.DXY 82.4760 0.4250 0.5% 2.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 877 5 0.6% -49.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)