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亚洲 | 2012年 6月 9日 星期六 04:31 BJT

〔美国股市〕ADR多数下跌,基本金属和原油价格下挫令商品类股拖低市场

路透纽约6月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五多数下跌,因基本金属和原油价格扩大跌势,带动商品类股下挫.

铜价触及六个月低点,油价也可能录得连续第六周下跌,均因为担心需求问题,周四中国降息和西班牙银行业危机不断恶化.

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)下跌2.18%,报63.01美元.巴西Petrobras(PBR.N)重挫2.89%,报19.51美元.

美元上涨令ADR进一步承压,因ADR相对更昂贵.美元指数.DXY日内上扬0.5%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.22%,标准普尔500指数.SPX收升0.81%.

本周整体ADR指数上扬3.5%,有望录得1月末迄今最高单周百分比涨幅.

纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收升0.21.

Banco SantanderSTD.N上扬2.86%,报6.11美元,本周涨逾14%.过去11周以来,该公司股价有九周均在下跌,且在上周触及2009年3月迄今最低水准5.20美元.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.24%,因投资者准备迎接周末中国可能公布疲弱经济数据.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.88%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA下跌1%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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