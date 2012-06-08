〔美国股市〕ADR多数下跌,基本金属和原油价格下挫令商品类股拖低市场

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约6月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五多数下跌,因基本金属和原油价格扩大跌势,带动商品类股下挫.
铜价触及六个月低点,油价也可能录得连续第六周下跌,均因为担心需求问题,周四中国降息和西班牙银行业危机不断恶化.
澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)下跌2.18%,报63.01美元.巴西Petrobras(PBR.N)重挫2.89%,报19.51美元.
美元上涨令ADR进一步承压,因ADR相对更昂贵.美元指数.DXY日内上扬0.5%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.22%,标准普尔500指数.SPX收升0.81%.
本周整体ADR指数上扬3.5%,有望录得1月末迄今最高单周百分比涨幅.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收升0.21.
Banco SantanderSTD.N上扬2.86%,报6.11美元,本周涨逾14%.过去11周以来,该公司股价有九周均在下跌,且在上周触及2009年3月迄今最低水准5.20美元.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.24%,因投资者准备迎接周末中国可能公布疲弱经济数据.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.88%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA下跌1%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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