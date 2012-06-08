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货币新闻 | 2012年 6月 9日 星期六 05:03 BJT

〔美国评等〕标普确认美国AA+评等,展望仍为负面

路透纽约6月8日电---标普周五确认美国AA+评等,称因该国经济的受压反弹能力,货币的可信度以及美元作为主要储备货币的地位.

但标普还表示,美国的评等展望仍为负面,反应标普认为主权风险,主要是政治和财政风险,可能导致其在2014年之前调降该国长期评等.

标普在去年8月将美国评等从AAA调降至AA+.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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