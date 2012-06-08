〔加拿大汇市〕加元/美元几持平,市场关注欧盟对西班牙银行业的救助讨论

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透多伦多6月8日电---加元兑美元周五微幅收高,交易商摆脱了加拿大不佳就业数据的影响,转而关注欧洲决策者将出台计划救助西班牙处于困境中的银行业.
欧盟及德国高阶官员表示,欧元区副财长将于周六早上举行电话会议,讨论西班牙提出的救助其银行业的要求.
"在本周交易后,市场仍不确定接下来将发生什么,"Scotiabank外汇交易主管Steve Butler称.
Butler称,市场仍担心周末西班牙将出现什么情况.这些忧虑包括谁将提供救助,以及国际货币基金组织(IMF)是否将参与.
加拿大就业数据逊于预期,在该数据公布后,加元/美元CAD=D4一度触及当日低位1.0358加元,最终收报1.0270加元,或0.9737美元,与周四收盘价1.0279加元,或0.9729美元几持平.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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