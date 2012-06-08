〔加拿大汇市〕加元/美元几持平,市场关注欧盟对西班牙银行业的救助讨论

路透多伦多6月8日电---加元兑美元周五微幅收高,交易商摆脱了加拿大不佳就业数据的影响,转而关注欧洲决策者将出台计划救助西班牙处于困境中的银行业.

欧盟及德国高阶官员表示,欧元区副财长将于周六早上举行电话会议,讨论西班牙提出的救助其银行业的要求.

"在本周交易后,市场仍不确定接下来将发生什么,"Scotiabank外汇交易主管Steve Butler称.

Butler称,市场仍担心周末西班牙将出现什么情况.这些忧虑包括谁将提供救助,以及国际货币基金组织(IMF)是否将参与.

加拿大就业数据逊于预期,在该数据公布后,加元/美元CAD=D4一度触及当日低位1.0358加元,最终收报1.0270加元,或0.9737美元,与周四收盘价1.0279加元,或0.9729美元几持平.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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