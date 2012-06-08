〔纽约期市〕ICE期棉收低,交易商关注空头前景

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约6月8日电---美国棉花期货周五收低,受累于商品市场的全线抛盘,另外过去两个交易日买家将期棉价格推至涨停,在检视一些利空基本面后,重新思考自己的策略.
期棉的短线价格波动性主要受投机交易商主导,整个5月许多交易商一直在增加空头部位,当月期棉价格累计跌约20%.
但本周稍早商品市场人气全线反弹,期棉受益于投机客的空头回补,他们在两个交易日内连续将期棉价格推至每日4美分的涨停板.
美元/欧元走强打压了美元计价的期棉及其他商品价格.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约CTZ2跌2.4美分,或3.32%,报每磅69.88美分,盘中交投区间介于68.70至71.97美分.
12月合约成交量较高,为29,367口,部分因投资者将合约从7月展期至12月.
现货月7月期棉合约CTN2收报每磅72.90美分,跌99美分,或1.34%,成交放量,为25,739口.
美国农业部目前预计,2012/2013作物年棉花供应过剩量为7,300万包,为最高年份之一.
期棉市场人士将密切关注美国农业部下周二将公布的月度供需报告.
截至周四,未平仓合约从6月6日的203,234口下降119口至203,115口；汤森路透数据显示,周五成交量大增,为58,869口,较30日均值高出约138%,周四则为64,040口.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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