〔纽约期市〕ICE期棉收低,交易商关注空头前景

路透纽约6月8日电---美国棉花期货周五收低,受累于商品市场的全线抛盘,另外过去两个交易日买家将期棉价格推至涨停,在检视一些利空基本面后,重新思考自己的策略.

期棉的短线价格波动性主要受投机交易商主导,整个5月许多交易商一直在增加空头部位,当月期棉价格累计跌约20%.

但本周稍早商品市场人气全线反弹,期棉受益于投机客的空头回补,他们在两个交易日内连续将期棉价格推至每日4美分的涨停板.

美元/欧元走强打压了美元计价的期棉及其他商品价格.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约CTZ2跌2.4美分,或3.32%,报每磅69.88美分,盘中交投区间介于68.70至71.97美分.

12月合约成交量较高,为29,367口,部分因投资者将合约从7月展期至12月.

现货月7月期棉合约CTN2收报每磅72.90美分,跌99美分,或1.34%,成交放量,为25,739口.

美国农业部目前预计,2012/2013作物年棉花供应过剩量为7,300万包,为最高年份之一.

期棉市场人士将密切关注美国农业部下周二将公布的月度供需报告.

截至周四,未平仓合约从6月6日的203,234口下降119口至203,115口；汤森路透数据显示,周五成交量大增,为58,869口,较30日均值高出约138%,周四则为64,040口.(完)