〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因欧洲危机和美联储刺激经济的希望消退

* 西班牙评等遭调降,和疲弱的欧洲数据打压油价

* 贝南克对是否推QE3三缄其口,仍然影响油价表现

路透纽约6月8日电---美国原油期货价格周五连续第二日下跌,西班牙银行业问题,欧洲经济问题以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推货币刺激举措的希望降温,令全球原油需求前景转暗.

本周,美国原油价格攀升逾1%,结束五周连跌,因周末前空头回补导致油价在本周稍晚大涨.

惠誉周四调降西班牙评等,且表示可能进一步调降,因该国在重组其受困银行系统方面面临诸多困难.

两名欧盟消息人士和一名德国消息人士周五称,西班牙料将于周末请求向国内陷入困境中的银行业提供金融救助.上述两位欧盟官员透露,在提出请求前,欧元区财长将于周六举行电话会议.还将发布一份欧元集团声明.其中的一位欧盟官员对路透说:"声明预计在周六下午公布."[ID:nSB1597714]

意大利4月工业生产下降,德国4月进口骤降,降幅为两年来最大,出口降幅也超过预期,再度显示欧债危机开始波及德国.

对美联储将再推货币刺激举措的希望快速消退,美联储主席贝南克周四在国会作证时对此三缄其口.近几日,市场臆测美联储将再度放宽政策刺激经济.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货CLc1下跌0.72美元,或0.85%,结算价报每桶84.10美元.本周上扬0.87美元或1.05%,结束之前五周连跌之势.

伦敦ICE-7月布兰特原油合约LCON2收报每桶99.47美元,下跌0.46美元或0.46%.本周上扬1.04美元或1.06%,结束此前五周连跌的态势.

NYMEX-7月取暖油合约HON2收涨0.5美分,或0.19%,报每加仑2.6721美元.本周上扬4.24美分,或1.61%.

NYMEX-7月RBOB汽油合约RBN2收高0.02美分,或0.01%,报加仑2.6852美元.本周收涨2.82美分或1.06%.

美国商务部周五公布,美国4月贸易逆差为500.6亿美元,路透调查预估为逆差495亿美元.4月出口下滑0.8%,进口下滑1.7%.对中国的贸易逆差为245.5亿美元,3月为逆差216.7亿美元.[ID:nSB1598906]

美国商务部公布,美国4月趸售(批发)库存较上月增长0.6%(预估为增加0.4%),3月为增长0.3%.[ID:nSB1599130]

北达科他州及德州石油产量大增,推动美国首季原油日产量14年来首次超过600万桶

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 84.10 -0.72 -0.9% 82.00 84.67 281,682 339,002

8月原油 84.39 -0.74 -0.9% 82.31 84.94 87,955 89,710

7月RBOB汽油 2.6852 0.0002 0.0% 2.6208 2.7008 44,954 67,212

8月RBOB汽油 2.6215 -0.0007 0.0% 2.5590 2.6347 30,421 37,163

7月取暖油 2.6721 0.0050 0.2% 2.6161 2.6845 69,297 73,855

8月取暖油 2.6751 0.0020 0.1% 2.6210 2.6873 40,502 36,650

ICE合约

7月布兰特 99.47 -0.46 -0.5% 97.19 99.99 238,313 284,006

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 636,169 684,204 551,558 1,461,385 -284

汽油 116,445 149,685 148,754 298,233 753

取暖油 184,981 169,897 135,429 315,837 4,377 (完)