〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因欧洲危机和美联储刺激经济的希望消退

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 西班牙评等遭调降,和疲弱的欧洲数据打压油价
* 贝南克对是否推QE3三缄其口,仍然影响油价表现
路透纽约6月8日电---美国原油期货价格周五连续第二日下跌,西班牙银行业问题,欧洲经济问题以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推货币刺激举措的希望降温,令全球原油需求前景转暗.
本周,美国原油价格攀升逾1%,结束五周连跌,因周末前空头回补导致油价在本周稍晚大涨.
惠誉周四调降西班牙评等,且表示可能进一步调降,因该国在重组其受困银行系统方面面临诸多困难.
两名欧盟消息人士和一名德国消息人士周五称,西班牙料将于周末请求向国内陷入困境中的银行业提供金融救助.上述两位欧盟官员透露,在提出请求前,欧元区财长将于周六举行电话会议.还将发布一份欧元集团声明.其中的一位欧盟官员对路透说:"声明预计在周六下午公布."[ID:nSB1597714]
意大利4月工业生产下降,德国4月进口骤降,降幅为两年来最大,出口降幅也超过预期,再度显示欧债危机开始波及德国.
对美联储将再推货币刺激举措的希望快速消退,美联储主席贝南克周四在国会作证时对此三缄其口.近几日,市场臆测美联储将再度放宽政策刺激经济.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货CLc1下跌0.72美元,或0.85%,结算价报每桶84.10美元.本周上扬0.87美元或1.05%,结束之前五周连跌之势.
伦敦ICE-7月布兰特原油合约LCON2收报每桶99.47美元,下跌0.46美元或0.46%.本周上扬1.04美元或1.06%,结束此前五周连跌的态势.
NYMEX-7月取暖油合约HON2收涨0.5美分,或0.19%,报每加仑2.6721美元.本周上扬4.24美分,或1.61%.
NYMEX-7月RBOB汽油合约RBN2收高0.02美分,或0.01%,报加仑2.6852美元.本周收涨2.82美分或1.06%.
美国商务部周五公布,美国4月贸易逆差为500.6亿美元,路透调查预估为逆差495亿美元.4月出口下滑0.8%,进口下滑1.7%.对中国的贸易逆差为245.5亿美元,3月为逆差216.7亿美元.[ID:nSB1598906]
美国商务部公布,美国4月趸售(批发)库存较上月增长0.6%(预估为增加0.4%),3月为增长0.3%.[ID:nSB1599130]
北达科他州及德州石油产量大增,推动美国首季原油日产量14年来首次超过600万桶
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 84.10 -0.72 -0.9% 82.00 84.67 281,682 339,002
8月原油 84.39 -0.74 -0.9% 82.31 84.94 87,955 89,710
7月RBOB汽油 2.6852 0.0002 0.0% 2.6208 2.7008 44,954 67,212
8月RBOB汽油 2.6215 -0.0007 0.0% 2.5590 2.6347 30,421 37,163
7月取暖油 2.6721 0.0050 0.2% 2.6161 2.6845 69,297 73,855
8月取暖油 2.6751 0.0020 0.1% 2.6210 2.6873 40,502 36,650
ICE合约
7月布兰特 99.47 -0.46 -0.5% 97.19 99.99 238,313 284,006
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 636,169 684,204 551,558 1,461,385 -284
汽油 116,445 149,685 148,754 298,233 753
取暖油 184,981 169,897 135,429 315,837 4,377 (完)
--编译 母红; 审校 利棣儿
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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