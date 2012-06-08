〔加拿大股市〕收低,受累于中国成长忧虑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透多伦多6月8日电---加拿大股市周五收跌,与上行的美国股市逆向而动,因对中国经济成长的忧虑重压商品股,而国内疲弱的就业数据促使投资者在周末前持谨慎态度.
大盘普跌,除一个类股外,TSX指数所有板块均走低,金融和能源股领跌.
加拿大统计局周五公布,该国5月就业岗位增加7,700个,大部分来自兼职工作岗位,且主要是源自制造业、教育服务业、贸易以及农业.5月失业率维持在7.3%.[ID:nSB1598908]
对中国需求的担忧,以及欧洲危机持续打压油价,拖累权重的能源股指数回落1.4%.基本金属价格也走低.金融股收跌1.3%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌91.49点,或0.79%,收报11,500.63点.本周上扬1.2%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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