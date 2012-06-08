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市场报道 | 2012年 6月 9日 星期六 06:02 BJT

〔加拿大股市〕收低,受累于中国成长忧虑

路透多伦多6月8日电---加拿大股市周五收跌,与上行的美国股市逆向而动,因对中国经济成长的忧虑重压商品股,而国内疲弱的就业数据促使投资者在周末前持谨慎态度.

大盘普跌,除一个类股外,TSX指数所有板块均走低,金融和能源股领跌.

加拿大统计局周五公布,该国5月就业岗位增加7,700个,大部分来自兼职工作岗位,且主要是源自制造业、教育服务业、贸易以及农业.5月失业率维持在7.3%.[ID:nSB1598908]

对中国需求的担忧,以及欧洲危机持续打压油价,拖累权重的能源股指数回落1.4%.基本金属价格也走低.金融股收跌1.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌91.49点,或0.79%,收报11,500.63点.本周上扬1.2%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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