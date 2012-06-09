〔中国金融〕潘功胜出任中国央行副行长,此前辞任农行副行长--央行网站

路透上海6月9日电---据中国央行网站显示,原中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长潘功胜已正式出任中国央行副行长一职.原银监会纪委书记王华庆也已调任央行纪委书记.

据央行网站"行领导"页面介绍,潘功胜自6月起开始担任中国人民银行党委委员、副行长.

农行周五刚公告,根据国家金融工作需要,该行执行董事、副行长潘功胜辞任,即日生效.此前即有媒体报导,其将调任央行副行长.

央行页面同时显示,原银监会纪委书记王华庆也自5月开始接任央行纪委书记一职.而此前担任这一职位的王洪章已于1月调任建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长.(完)

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