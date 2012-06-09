《中国经济焦点》5月通胀和内需全面下行,稳增长政策加力可期

* 前五月投资增速创出近十年来新低

* 消费为近六年新低,工业增速仍为个位数

* 更多刺激政策可期,年内还将降息一到两次

* 稳增长与调结构政策博弈升级

路透北京6月9日电---中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,通胀降至近两年低位,投资和消费更创出数年新低,证实了央行提前降息乃经济形势所逼.预计政府将出台更多刺激性政策,年内仍有一到两次降息可期.

国家统计局周六公布,1-5月固定资产投资增速为20.1%,创出2003年以来新低;5月工业增加值同比增长9.6%,略高于上月的近三年低点.一向稳定的社会消费品零售总额5月增速亦降低至13.8%,为2006年8月以来新低.

"前两天宣布降息,就知道周末数据会很差,领导层已经坐不住了...经济仍在继续往下走,更多刺激经济的政策会出台."瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称.

稍早公布的通胀数据则为更多刺激政策提供空间.5月居民消费价格指数(CPI)同比升3.0%，创下近两年新低,而工业生产者价格(PPI)更跌至30个月的低点.预计通胀回落趋势将延续到三季度.[ID:nSB1599738]

中国政府在5月祭出连环经济刺激政策,然而当月投资和消费内需继续降温,且欧债危机加剧令外需难有改观.二季度国内生产总值(GDP)增速增速若跌破8%的传统防线,将为政府出台更多刺激政策提供理由.

"结合PPI,显示经济趋冷已很确定.现在不及时在政策上加大力度,很可能经济还会继续放慢."华融证券宏观分析师肖波称."现在货币和财政政策都应适当加力才能挽救目前经济下行的局面."

中国央行周四宣布三年半来首度降息,距离其在4月数据出炉后宣布下调存款准备金率尚不足一个月.此次降息后,一年期存款基准利率降低0.25个百分点至3.25%.

而央行放开存款利率上限后,五大国有银行周五纷纷将一年期存款利率上浮至央行降息前的3.50%水平.鉴于未来几个月通胀可能徘徊于3%水平,储户将享有实际正利率.

在央行降息之后,大多数分析机构认为,中国央行年内仍有一到两次降息的可能,存准亦有下调空间.

欲浏览5月CPI及PPI数据图表,请点选 (r.reuters.com/net68s)

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欲浏览中国GDP相关图表,请点击链接(r.reuters.com/zyd67s)

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**更多刺激,更多博弈**

中国经济下行压力持续增大,政府已将稳增长放在更加重要的位置.已出台的财政及产业政策包括:加快重大项目审批,对流通领域实施结构性减税,财政补贴汽车下乡和节能家电,放开民间投资门槛等.

然而扩大稳增长力度将会面临中长期调结构任务的约束.中国房地产市场依旧低迷,地方融资平台风险尚未释放,是贯穿本轮经济下行的重要因素.推出进一步稳增长,可能需要在房地产调控政策和地方融资平台监管上进行微调.

沈建光指出,当前中国硬着陆风险很大,4、5月对应的GDP增速应该在7.5%以下.政府以后刺激正的力度会更大,包括促进投资的政策,基建等.随着政策释放效力,全年经济增长保八应无虞.

不过,房地产市场调控和地方融资平台问题将成为下一步政策放松的瓶颈,未来的政策博弈将会更多.鉴于房地产缩量对于经济发展是很大的负面影响,他建议政府考虑鼓励改善性住房的需求.

国泰君安宏观分析师汪进也预计,中国经济二季度将是一个底部,政府的政策力度增强令三季度以后经济可能会有缓慢复苏的趋势.

汪进强调,财政政策力度应该会持续加大,今年从赤字预算看财政政策空间比较大,尤其是固定资产投资包括基建可能会有提速.

铁路建设投资正是这样的例子.经历去年动车事故及资金匮乏导致的大面积停工后,中国铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高.

国务委员马凯近日强调保持必要的铁路投资建设规模,吸引利用更多社会资本参与.并指出这是扩大内需、应对经济下行压力加大困难的重要措施,是把稳增长、调结构有效结合起来的正确选择."(完)