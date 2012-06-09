〔中国个股〕攀钢钒钛拟定增募资最多120亿元,收购鞍钢集团齐大山铁矿资产

中国政策：十三五食品药品安全规划发布，坚持最严厉处罚、最严肃问责--国务院
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透上海6月9日电---中国攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司(000629.SZ)周六公告称,拟实施定向增发募资不超过120亿元人民币,收购实际控制人鞍钢集团旗下齐大山铁矿资产等.
刊登在中国证券报上的公告称,公司拟定向增发不超过17亿股,发行底价为7.42元/股.募集资金用于收购鞍钢集团下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务.
据公司介绍,齐大山铁矿同时具备采矿和选矿能力,目前,齐大山铁矿的铁矿石年产能为1,700万吨,2011年采矿1,556万吨、年产铁精粉约320万吨.齐大山选矿厂位于齐大山铁矿的北侧,2011年产铁精粉约240万吨.
财务数据显示,齐大山铁矿2011年实现收入与净利分别为38.47亿元与11.08亿元,今年1至5月实现收入与净利分别为14.44亿元与3.64亿元.齐大山选矿厂2011年实现营收与净利分别为21.06亿元与7.56亿元,今年1至5月实现营收与净利分别为8.3亿元与2.62亿元.
攀钢钒钛公告称,本次非公开发行完成后,公司的铁矿资源和年产量规模将进一步提升,公司的整体收入和利润规模将相应提高.
经过2011年的重大资产重组后,攀钢钒钛转型为以铁矿石采选、钒、钛产品生产为主的资源类上市公司.重组完成后,鞍钢集团下属的鞍钢矿业亦从事铁矿石采选业务,与上市公司之间存在一定的同业竞争.鞍钢集团曾承诺,将尽最大努力逐步促使其现有的铁矿石采选业务达到上市条件,在重组完成后的五年内将其注入攀钢钒钛.
攀钢钒钛因重大事项待公告,自6月5日起停牌.今年以来该股累计大涨28%.(完)
--发稿 林高丽; 审校 黄凯
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透伦敦2月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：短期前景偏空。上周反弹只是延后实现我们的负面看法，因至今尚未见到突破重要阻力，同时仍受到位于1.0681的20日均线切入位及3个月下跌趋势线位置1.0717阻碍。我们的焦点仍放在近期低点1.0352/40。初步支撑位于上周低点1.0521。只要汇价处于短期趋势线切入位1.0717下方，市场仍旧将遭遇卖压。上方阻力为1.0820/26，此为50%回档位及云区顶部所在位置。 美元/日圆：短期前景偏多。美元/日圆试图在上升趋势线切入位112.97趋稳。美元/日圆先前未能突破55日均线切入位114.98是一大关键，导致其遭到下杀至112.97上升趋势线位置。我们认为近期低点111.59是中期低点。需要收在1月19日高点115.62上方，才有空间上探位于117.97的16个月阻力线。 欧元/英镑：近期前景看跌。自200日移动均线切入位0.8468的反弹态势较温和，这一支撑位现已跌穿。需要注意的是，该汇率自2015年12月以来一直未低于200日移动均
路透北京2月21日 - 北京市第二中级人民法院周二公开宣判国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁受贿、贪污一案，其受贿2,849万余元人民币获刑15年。杨栋梁当庭表示服判，不上诉。