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亚洲 | 2012年 6月 9日 星期六 14:32 BJT

〔中国个股〕攀钢钒钛拟定增募资最多120亿元,收购鞍钢集团齐大山铁矿资产

路透上海6月9日电---中国攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司(000629.SZ)周六公告称,拟实施定向增发募资不超过120亿元人民币,收购实际控制人鞍钢集团旗下齐大山铁矿资产等.

刊登在中国证券报上的公告称,公司拟定向增发不超过17亿股,发行底价为7.42元/股.募集资金用于收购鞍钢集团下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务.

据公司介绍,齐大山铁矿同时具备采矿和选矿能力,目前,齐大山铁矿的铁矿石年产能为1,700万吨,2011年采矿1,556万吨、年产铁精粉约320万吨.齐大山选矿厂位于齐大山铁矿的北侧,2011年产铁精粉约240万吨.

财务数据显示,齐大山铁矿2011年实现收入与净利分别为38.47亿元与11.08亿元,今年1至5月实现收入与净利分别为14.44亿元与3.64亿元.齐大山选矿厂2011年实现营收与净利分别为21.06亿元与7.56亿元,今年1至5月实现营收与净利分别为8.3亿元与2.62亿元.

攀钢钒钛公告称,本次非公开发行完成后,公司的铁矿资源和年产量规模将进一步提升,公司的整体收入和利润规模将相应提高.

经过2011年的重大资产重组后,攀钢钒钛转型为以铁矿石采选、钒、钛产品生产为主的资源类上市公司.重组完成后,鞍钢集团下属的鞍钢矿业亦从事铁矿石采选业务,与上市公司之间存在一定的同业竞争.鞍钢集团曾承诺,将尽最大努力逐步促使其现有的铁矿石采选业务达到上市条件,在重组完成后的五年内将其注入攀钢钒钛.

攀钢钒钛因重大事项待公告,自6月5日起停牌.今年以来该股累计大涨28%.(完)

--发稿 林高丽; 审校 黄凯

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