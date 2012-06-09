〔中国个股〕攀钢钒钛拟定增募资最多120亿元,收购鞍钢集团齐大山铁矿资产

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：短期前景偏空。上周反弹只是延后实现我们的负面看法，因至今尚未见到突破重要阻力，同时仍受到位于1.0681的20日均线切入位及3个月下跌趋势线位置1.0717阻碍。我们的焦点仍放在近期低点1.0352/40。初步支撑位于上周低点1.0521。只要汇价处于短期趋势线切入位1.0717下方，市场仍旧将遭遇卖压。上方阻力为1.0820/26，此为50%回档位及云区顶部所在位置。 美元/日圆：短期前景偏多。美元/日圆试图在上升趋势线切入位112.97趋稳。美元/日圆先前未能突破55日均线切入位114.98是一大关键，导致其遭到下杀至112.97上升趋势线位置。我们认为近期低点111.59是中期低点。需要收在1月19日高点115.62上方，才有空间上探位于117.97的16个月阻力线。 欧元/英镑：近期前景看跌。自200日移动均线切入位0.8468的反弹态势较温和，这一支撑位现已跌穿。需要注意的是，该汇率自2015年12月以来一直未低于200日移动均