〔中国房地产〕5月投资增速回暖,但房企开工意愿仍低迷

中国政策：十三五食品药品安全规划发布，坚持最严厉处罚、最严肃问责--国务院
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
* 5月房地产投资增速回升,受季节性因素影响
* 5月新开工面积同比连续第三个月下降
* 1-5月销售面积和销售额降幅缩窄
* 降息利好房地产,但调控政策不放松
路透北京6月9日电---受季节性因素影响,中国5月房地产投资有所回暖,但在房地产调控不放松的环境下,房地产市场低迷之势难有明显改观.
路透根据国家统计局数据测算,5月房地产开发投资同比增长18.2%,已自上月9.2%的逾两年来低点回弹;新开工面积同比则继续下滑,下降4.7%.
"在限购短期内不会取消的大背景下,整个房地产市场仍延续整体下行的态势,短期内成交量很难有大幅反弹,"上海证券房地产分析师舒廷飞表示.
他指出,受季节性因素影响,5月南北方房地产开工均进入旺季,在建项目、保障房等对巩固整个房地产投资起到重要作用.同时,开发商以价换量,加快去库存,刚性需求加速入市,均有助于销售的逐步改善.
统计局数据显示,1-5月,全国房地产开发投资22,213亿元,同比名义增长18.5%,增速比1-4月份回落0.2个百分点;同期商品房销售额16,932亿元,下降9.1%,降幅缩小2.7个百分点;商品房销售面积28,852万平方米,同比下降12.4%,降幅比1-4月份缩小1个百分点.
不过,房企开工意愿持续低迷.舒廷飞认为,从政策预期看,今年大幅度放松可能性较小,从销售看,库存和新增供应量压力仍大,开发商因而对新开工相对保持谨慎,"预计新开工拐点今年年底或明年年初才能出现."
据统计局数据,1-5月房屋新开工面积72,859万平方米,下降4.3%,降幅比1-4月份扩大0.1个百分点.
中国房地产市场上日迎来降息利好,央行意外降息有助于缓解房企的资金压力,不过中央亦强调,这并不意味着房地产调控松动.
随着调控的持续,地方放松的意愿愈加强烈,去年下半年来30多个城市出台楼市微调政策,芜湖等个别城市微调因触及楼市限购政策底线被叫停.
新华社周五则发表时评文章称,中国央行降息发出货币政策微调信号,对当前正处在关键时期的房地产调控而言,绝不意味着调控松动.坚定实施中央调控政策、审慎把握调控节奏和力度,仍是当前楼市调控的第一要务.[ID:nSB1597870]
"与之前降存准的判断类似,房地产企业还应该保守的应对市场,合理定价加快存货消化,期待市场即刻量价齐飞不现实.在房地产政策依然严厉的情况下,还是听党的话,"中国指数研究院在央行降息后分析指出.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透伦敦2月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：短期前景偏空。上周反弹只是延后实现我们的负面看法，因至今尚未见到突破重要阻力，同时仍受到位于1.0681的20日均线切入位及3个月下跌趋势线位置1.0717阻碍。我们的焦点仍放在近期低点1.0352/40。初步支撑位于上周低点1.0521。只要汇价处于短期趋势线切入位1.0717下方，市场仍旧将遭遇卖压。上方阻力为1.0820/26，此为50%回档位及云区顶部所在位置。 美元/日圆：短期前景偏多。美元/日圆试图在上升趋势线切入位112.97趋稳。美元/日圆先前未能突破55日均线切入位114.98是一大关键，导致其遭到下杀至112.97上升趋势线位置。我们认为近期低点111.59是中期低点。需要收在1月19日高点115.62上方，才有空间上探位于117.97的16个月阻力线。 欧元/英镑：近期前景看跌。自200日移动均线切入位0.8468的反弹态势较温和，这一支撑位现已跌穿。需要注意的是，该汇率自2015年12月以来一直未低于200日移动均
路透北京2月21日 - 北京市第二中级人民法院周二公开宣判国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁受贿、贪污一案，其受贿2,849万余元人民币获刑15年。杨栋梁当庭表示服判，不上诉。