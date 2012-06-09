〔中国汽车〕5月乘用车销量同比劲增22.6%,至128.19万辆--中汽协

更新版 1-台湾货币市场：跨月短率续在既有区间，一年期定存单得标利率符合预期

* 跨月短率续处既有区间整理 * 一年定存单得标利率符预期 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月21日 - 台湾银行间短率周二续在既有区间。资金调度人员称，由于此前多 数金融机构皆避开资金落点月底，使得近日票券资金缺口变小、银行间资金略为转松，今日 标售的一年期定存单利率也符合市场预期，惟月底因素仍在，票券商跨月拆款短率主要成交 仍在0.44%不变。 他们表示，因应月底连续假期，周五(24日)为2月最后交易日且须累算五天积数，各家 银行间将视自家积数状况调整，积数偏多的银行将尽量消化帐上积数、负数操作得宜的银行 将试图回补积数，至于积数持平的银行则表态倾向保守操作。 〞今天没什需求，连到期都没续。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士指出，虽有票券商期待明起承作一周跨月拆款利率落在0.40%， 但银行间较难接受资金集中落点3月初，将引导票券商持续承作两周跨旬拆款，利率倾向维 持在0.44%附近。 但有位票券