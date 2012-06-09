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货币新闻 | 2012年 6月 9日 星期六 16:21 BJT

〔中国汽车〕5月乘用车销量同比劲增22.6%,至128.19万辆--中汽协

路透北京6月9日电---中国汽车工业协会周六公布,2012年5月共销售乘用车128.19万辆,同比增长22.56%.

该协会新闻稿并称,市场需求略有回升,累计销量稳步增长.1-5月,乘用车销量同比增长5.48%,高于前4个月3.59个百分点.

5月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:赛欧、福克斯、凯越、捷达、朗逸、科鲁兹、桑塔纳、宝来、悦动和迈腾.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

22.56% 12.5% 4.54% 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% (完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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