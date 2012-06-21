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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:32 BJT

〔台湾股市〕开低,遭金融保险类指数拖累

路透台北6月21日电---台湾股市周四盘初下跌0.45%,回吐上日大部分涨势,金融保险类指数.TFNI下跌1.24%拖累大盘.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)周三在最新决议中仍将台湾列入新兴市场范畴,因在开放市场和货币自由兑换方面仍未放宽限制.

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