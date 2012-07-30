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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元正在测试小时图支撑位1.0455/60

0027GMT * 亚洲股市盘初走高,但标普500股指期货盘初下跌0.35% * 由于央行相关预期过度,风险货币走势可能夸大 * 市场目前预期本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台量化宽松措施,以及欧洲央行将采取积极行动 * 由于行动门槛偏高,上述预期之一或两者均可能落空 * 澳元/美元正在测试小时图支撑位1.0455/60,买单挂在1.0425/45之间.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳

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