版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:45 BJT

《汇市简讯》美元/披索在41.70受因空头回补等因素支撑

0025GMT * 美元/披索今日可能在41.70-41.90之间整固 * 空头回补偏好等因素提振走势 * 隔夜披索无本金交割远期外汇(NDF)交投于41.71-41.76,纽约市场收报41.73-41.76.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐