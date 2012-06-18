《中国债券市场每日交易备忘》--6月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国京煤集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行和中信证券主承 长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),华夏银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 东营方圆有色金属7亿元一年期短融041253029,票面利率4.65% 四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融041262022,票面利率4.65% 龙城旅游控股集团2亿元一年期短融041271004,票面利率4.70% 内蒙古高新控股公司4亿元一年期短融041259030,票面利率3.91% 浙江荣盛控股集团9亿元三年期中票1282198,票面利率4.84% 南方电网50亿元六个月超短融011207001,票面利率3.00% 国泰君安证券40亿元三个月短融071202001,票面利率3.20% ============================================================================== 三、缴款: 财政部269.4亿元一年期固息国债120011,票面利率2.15% 国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)120226,基本利差0.99% 江阴城投9亿元七年期固息债1280174,票面利率7.20% 星期六( 002291.SZ )1.8亿元一年期短融 内蒙古蒙西水泥股份公司4亿元一年期短融 乌鲁木齐成长型中小企业1.7亿元三年期集合票据 武汉经济发展投资集团3.5亿元五年期中票 南山集团6亿元五年期中票 广西交通投资集团15亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债020206到期兑付,票面利率3.3466% 株洲南车时代电气公司5亿元一年期短融1181278到期兑付,票面利率4.77% 本溪北营钢铁集团10亿元一年期短融1181279到期兑付,票面利率5.14% 时代新材( 600458.SS )5亿元一年期短融1181282到期兑付,票面利率4.73% 成都华西希望集团3亿元一年期短融1181280到期兑付,票面利率5.55% 上海华谊集团40亿元一年期短融1181281到期兑付,票面利率4.89% 大唐集团40亿元一年期短融1181283到期兑付,票面利率4.72% 江苏国信资产管理公司20亿元三年期固息债0980108到期兑付,票面利率3.25% 国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)030206付息,基本利差0.49% 国开行300亿元七年期浮息金融债(三个月Shibor基准)090205付息,基本利差0.30% 农发行200亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)090408付息,基本利差0.35% 赣州发展投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980107付息,票面利率5.58% 大唐集团35亿元五年期中票0982087付息,票面利率3.72% 财政部307.8亿元10年期固息国债100041付息,票面利率3.77% 财政部619.3亿元10年期固息国债110015付息,票面利率3.99% 潍坊滨城投资开发公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180118付息,票面利率7.02% 财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息,票面利率4.41% 平顶山煤业集团15亿元五年期中票0982088付息,票面利率4.45% 长江航运集团20亿元五年期中票0982089付息,票面利率4.40% 农发行175.6亿元七年期固息金融债100405付息,票面利率3.23% 阜新银行2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020006付息,票面利率6.30% 广东交通集团15亿元五年期中票1082111付息,票面利率4.12% 自贡市国有资产经营投资公司10亿元七年期固息债1180119付息,票面利率6.86% 龙口煤电公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180120付息,票面利率6.20% 武汉国有资产经营公司3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180121付息,票面利率5.90% 灵宝黄金( 3330.HK )3亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182178付息,基本利差2.85% 天津医药集团5亿元五年期中票1182179付息,票面利率5.79% 广东航运集团6亿元三年期中票1182180付息,票面利率5.79% 首创股份( 600008.SS )8亿元五年期中票1182181付息,票面利率5.79% 青岛国信实业公司5亿元10年期固息债078021付息,票面利率4.72% 山东鲁能集团6亿元15年期固息债088012付息,票面利率6.20% 中国铝业公司30亿元五年期中票0882019付息,票面利率5.50% 财政部282.7亿元10年期固息国债090012付息,票面利率3.09% 江苏国信资产管理公司30亿元五年期固息债0980109付息,票面利率4.10% 中国人民银行180亿元三年期央票1001051付息,票面利率2.68% 天津津能投资公司13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080072付息,票面利率5.33% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家主席胡锦涛在出席二十国集团领导人第七次峰会前夕称,中国将继续实施积极的 财政政策和稳健的货币政策,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期 的关系,且有信心继续保持经济平稳较快发展.[ID:nSB1614960] --中国证券报周一报导引述权威人士的话称,中国证监会鼓励基金公司多推固定收益类产品, 满足大众投资者的需求,希望未来固定收益类产品能占到基金总资产的一半.目前,基金公司最 多可以同时上报三只固定收益类产品的募集申请.[ID:nSB1614472] --据中国证券报上周六报导,中国证监会拟修订相关规定,适当降低境外机构申请合格境外机 构投资者(QFII)资格标准,将资产管理机构、保险公司、养老基金等长期机构成立时间由现在 的5年降至2年,管理证券资产规模由现在不少于50亿美元,降至5亿美元.[ID:nSB1614966] --国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年5月人民币实际有效汇率指数为109.72,较4月 环比上涨2.07%,并创下1994年该数据公布来的新高.[ID:nSB1615140] --希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派, 让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944] --国家统计局今日公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞