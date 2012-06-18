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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 09:26 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国京煤集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承 
  金正大(002470.SZ)5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行和中信证券主承
  长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),华夏银行主承
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  二、新债上市:
 
  东营方圆有色金属7亿元一年期短融041253029,票面利率4.65%
  四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融041262022,票面利率4.65%
  龙城旅游控股集团2亿元一年期短融041271004,票面利率4.70%
  内蒙古高新控股公司4亿元一年期短融041259030,票面利率3.91%
  浙江荣盛控股集团9亿元三年期中票1282198,票面利率4.84%
  南方电网50亿元六个月超短融011207001,票面利率3.00%
  国泰君安证券40亿元三个月短融071202001,票面利率3.20%
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  三、缴款:  

  财政部269.4亿元一年期固息国债120011,票面利率2.15%
  国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)120226,基本利差0.99%
  江阴城投9亿元七年期固息债1280174,票面利率7.20%
  星期六(002291.SZ)1.8亿元一年期短融
  内蒙古蒙西水泥股份公司4亿元一年期短融
  乌鲁木齐成长型中小企业1.7亿元三年期集合票据
  武汉经济发展投资集团3.5亿元五年期中票
  南山集团6亿元五年期中票
  广西交通投资集团15亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  国开行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债020206到期兑付,票面利率3.3466%
  株洲南车时代电气公司5亿元一年期短融1181278到期兑付,票面利率4.77%
  本溪北营钢铁集团10亿元一年期短融1181279到期兑付,票面利率5.14%
  时代新材(600458.SS)5亿元一年期短融1181282到期兑付,票面利率4.73%
  成都华西希望集团3亿元一年期短融1181280到期兑付,票面利率5.55%
  上海华谊集团40亿元一年期短融1181281到期兑付,票面利率4.89%
  大唐集团40亿元一年期短融1181283到期兑付,票面利率4.72%
  江苏国信资产管理公司20亿元三年期固息债0980108到期兑付,票面利率3.25%
  国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)030206付息,基本利差0.49%
  国开行300亿元七年期浮息金融债(三个月Shibor基准)090205付息,基本利差0.30%
  农发行200亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)090408付息,基本利差0.35%
  赣州发展投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980107付息,票面利率5.58%
  大唐集团35亿元五年期中票0982087付息,票面利率3.72%
  财政部307.8亿元10年期固息国债100041付息,票面利率3.77%
  财政部619.3亿元10年期固息国债110015付息,票面利率3.99%
  潍坊滨城投资开发公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180118付息,票面利率7.02%
  财政部263.18亿元10年期固息特别国债0700008付息,票面利率4.41%
  平顶山煤业集团15亿元五年期中票0982088付息,票面利率4.45%
  长江航运集团20亿元五年期中票0982089付息,票面利率4.40%
  农发行175.6亿元七年期固息金融债100405付息,票面利率3.23%
  阜新银行2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020006付息,票面利率6.30%
  广东交通集团15亿元五年期中票1082111付息,票面利率4.12%
  自贡市国有资产经营投资公司10亿元七年期固息债1180119付息,票面利率6.86%
  龙口煤电公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180120付息,票面利率6.20%
  武汉国有资产经营公司3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180121付息,票面利率5.90%
  灵宝黄金(3330.HK)3亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182178付息,基本利差2.85%
  天津医药集团5亿元五年期中票1182179付息,票面利率5.79%
  广东航运集团6亿元三年期中票1182180付息,票面利率5.79%
  首创股份(600008.SS)8亿元五年期中票1182181付息,票面利率5.79%
  青岛国信实业公司5亿元10年期固息债078021付息,票面利率4.72%
  山东鲁能集团6亿元15年期固息债088012付息,票面利率6.20%
  中国铝业公司30亿元五年期中票0882019付息,票面利率5.50%
  财政部282.7亿元10年期固息国债090012付息,票面利率3.09%
  江苏国信资产管理公司30亿元五年期固息债0980109付息,票面利率4.10%
  中国人民银行180亿元三年期央票1001051付息,票面利率2.68%
  天津津能投资公司13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080072付息,票面利率5.33%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家主席胡锦涛在出席二十国集团领导人第七次峰会前夕称,中国将继续实施积极的
财政政策和稳健的货币政策,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期
的关系,且有信心继续保持经济平稳较快发展.[ID:nSB1614960]
  --中国证券报周一报导引述权威人士的话称,中国证监会鼓励基金公司多推固定收益类产品,
满足大众投资者的需求,希望未来固定收益类产品能占到基金总资产的一半.目前,基金公司最
多可以同时上报三只固定收益类产品的募集申请.[ID:nSB1614472]
  --据中国证券报上周六报导,中国证监会拟修订相关规定,适当降低境外机构申请合格境外机
构投资者(QFII)资格标准,将资产管理机构、保险公司、养老基金等长期机构成立时间由现在
的5年降至2年,管理证券资产规模由现在不少于50亿美元,降至5亿美元.[ID:nSB1614966]
  --国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年5月人民币实际有效汇率指数为109.72,较4月
环比上涨2.07%,并创下1994年该数据公布来的新高.[ID:nSB1615140]
  --希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,
让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

  --国家统计局今日公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞

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