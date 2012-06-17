主要国家经济指标预测--6月18日****

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透6月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 28 29
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 顺差23 --
进口(较上年同期) -1.1% --
出口(较上年同期) -0.6% --
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 顺差7.02 --
全球贸易收支(亿欧元) 逆差2.02 --
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差101.03 逆差85
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差52.02 逆差41.8
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -0.2% --
(较上年同期) -0.5% --
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差52 顺差30
1230 加拿大制造业销售 4月 -0.8% +0.3%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 2.29 13.00
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 256 --
外资购买美国公债(亿美元) 373 --
1315 美国工业生产(较前月) 5月 -0.1% +0.1%
产能利用率 79.0% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 74.1 77.5
现况指数 82.1 85.3
预期指数 68.9 71.8
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 121.9 --(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
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