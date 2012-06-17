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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--6月18日****

路透6月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月18日(一)

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 28 29

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 顺差23 --

进口(较上年同期) -1.1% --

出口(较上年同期) -0.6% --

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 顺差7.02 --

全球贸易收支(亿欧元) 逆差2.02 --

0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差101.03 逆差85

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差52.02 逆差41.8

0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -0.2% --

(较上年同期) -0.5% --

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差52 顺差30

1230 加拿大制造业销售 4月 -0.8% +0.3%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 2.29 13.00

1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 256 --

外资购买美国公债(亿美元) 373 --

1315 美国工业生产(较前月) 5月 -0.1% +0.1%

产能利用率 79.0% 79.2%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 74.1 77.5

现况指数 82.1 85.3

预期指数 68.9 71.8

1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 121.9 --(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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