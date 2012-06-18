〔中国房地产〕5月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市达43个

路透北京6月18日电---中国国家统计局周一公布,5月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达55个,环比下降的城市为43个.

据路透测算,5月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.5%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第三月出现下跌.4月为同比下降1.2%

从环比看,5月新建住宅销售价格较上月下降0.1%,为路透开始测算该加权指数以来连续第八个月出现下跌.

统计局并公布,重点城市看,北京与上海5月新建住宅销售价格指数分别同比下降1.2%及1.6%.

*房价(较上年同期变动,%):

5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

-1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1

(较上月变动,%):

-0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)