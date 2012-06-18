〔中国房地产〕5月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市达43个

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透北京6月18日电---中国国家统计局周一公布,5月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达55个,环比下降的城市为43个.
据路透测算,5月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.5%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第三月出现下跌.4月为同比下降1.2%
从环比看,5月新建住宅销售价格较上月下降0.1%,为路透开始测算该加权指数以来连续第八个月出现下跌.
统计局并公布,重点城市看,北京与上海5月新建住宅销售价格指数分别同比下降1.2%及1.6%.
*房价(较上年同期变动,%):
5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
-1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1
(较上月变动,%):
-0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫/李文科; 审校 张喜良
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