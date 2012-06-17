〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因受较小型船舶支撑

路透6月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第六个交易日上涨,因较小型船舶活动增多.

波罗的海乾散货运价指数涨12点或1.32%,至924点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称:"我们注意到,较小型船舶市场的氛围更加正面一点."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.82%至1,065点,日均获利增加149美元至8,469美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"基本上,每年这个时候煤炭运输活动都会支持巴拿马型船舶."RS Platou市场分析师Frode Morkedal说道.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌14点,报1,148点.日均获利下降186美元,至3,471美元.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.

灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至9,549和11,097美元.(完)