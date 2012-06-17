《美股一周展望》希腊选举让投资者高度紧张

路透纽约6月15日电---今年父亲节,许多投资者可能无法像往年一样在家安享烤肉和啤酒,而是心系遥远的希腊局势发展.

希腊将于周日举行议会选举,分析师和投资者认为,无论结果如何,美国股市动荡几乎是在所难免.

"我认为,标准普尔期货SPc1周日美东时间晚六点开盘后,一小时内将因希腊选举结果触及高位或低点."Stifel Nicolaus & Co期权市场策略师Elliot Spar表示.

分析师将此次希腊选举视作该国命运的一个潜在转折点,所有目光都集中在希腊选民身上,看他们是青睐反对撙节措施的左翼激进联盟党,还是支持撙节的新民主党.

此次选举还被看作是欧元区面临的另一道障碍.选举结果有可能导致希腊最终离开欧元区.

选举过后,未来一周也不可能太平.美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于周三发布会后政策声明;主权评级遭到警告和调降的事情还可能继续发生.

主要国家央行做好准备,若希腊选举结果引发市场风暴,将出手稳定金融市场.

另一个显示投资者忐忑不安的迹象是,虽然股市上涨,但芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五盘中多数时间都在上升,尽管最终还是收低.

Ballentine Partners LLC主管Gregory Peterson称,希腊选举一个可能的结果是,任何党派都无法组建联盟政府.

"我认为这个可能性非常高."他说道,"结果会让很多人挠头,这大概不会利好市场."

Peterson称,一种更不利的结果将预示着欧元区解体.他的公司一年半以前就已经开始降低欧洲风险敞口.

许多投资者都在为最坏的结果做准备.

"过去两周里,人们一直在积极对冲风险,"Newedge Group SA衍生品策略师Alec Levine表示.

"无论下周发生什么,都将回到这场新当选希腊政府与欧盟,特别是与德国之间的冒险者游戏(game of chicken)中."

**美联储**

尽管有如此种种忧虑,股市这周还是以正面基调结束,为连续第二周上涨.指标标准普尔500指数.SPX年内累计上涨6.8%,不过仍远离年内最高点.

让股市投资者近几周感到乐观的部分原因是,对美联储及其它央行将刺激经济抱有希望.市场一直在猜测美联储会不会祭出第三轮量化宽松(QE3).

"我们认为,对QE3的预期将使市场走向一方或另一方,"Charles Schwab Corp首席投资官Omar Aguilar说道.

但他也表示,美联储最近并没有改变政策,或许意味着决策者认为经济数据"不像所有人以为的那么糟糕".

几周来,对希腊选举结果的担忧让许多央行做好了托市准备.

其中,欧洲央行总裁德拉吉就表示,该央行准备为任何一家陷入困境而仍有生还能力的欧元区银行注资.英国央行周四宣布了提供给银行1,000亿英镑贷款的计划.

**在评级观察名单中**

让投资者更加紧张的是,最近评级机构采取了一系列降评行动.

最近一次是惠誉周五调降埃及主权评级,在垃圾级别中进一步下降.周四,Egan-Jones调降法国主权债信评级.

许多投资者认为这种趋势还将继续,因评级机构试图评估欧元区及其它问题对全球经济的影响.

Peterson称:"或许会看到更多这种行动."(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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