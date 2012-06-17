〔货币市场〕美国公债标售完成缴款后提振回购利率上涨

路透纽约6月15日电---本周美国公债标售完成缴款后,一般有担保回购利率周五上涨.

美国财政部周二标售三年期公债,周三标售10年期公债,周四标售30年期公债,总计660亿美元.

"发债完成后,已经充斥担保品的市场涌来更多担保品."汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen称.

但他表示,暂时流动性担保计划(Temporary Liquidity Guarantee Program)有大约300亿美元票据到期,或将给回购市场带来现金,"并暂时抵消回购融资的增多."

联邦基金利率周五报0.20%,周四平均报0.17%,高低点分别为0.375%和0.06%.美国联邦储备理事会(美联储,FED)设定的该利率目标区间是0-0.25%.

银行间拆借市场周五表现平静.

分析师称,是有关主要央行会协调行动支撑市场的言论,让投资者感到安心.

除了20国集团(G20)声明外,英国央行总裁金恩周四告诉伦敦金融家们,将为银行提供长期资金,鼓励他们对企业和消费者放贷,并称央行将启用紧急流动性工具.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)连续第八个交易日定盘不变,欧元区银行间拆借利率周五再度下滑,因欧洲央行决策者的暗示,让市场猜测该央行可能将存款利率降至零.该利率对市场利率影响极大.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR6MD=周五从0.663%降至0.662%.

六个月期EuriborEURIBOR6MD=从0.941%跌至0.939%.一周期EuriborEURIBORSWD=持平于0.320%.隔夜EuriborEONIA=从0.335%跌至0.331%.

三个月期美元EuriborUSDEURIBOR=USDIB3MD=从0.972%跌至0.951%.隔夜美元EuriborUSDIBOND=从0.330%跌至0.325%.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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