(重温稿)〔纽约汇市〕欧元连续第四个交易日上涨,因寄望于各央行协同行动(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 各央行将提供流动性的承诺缓解投资者忧虑

* 美国经济数据疲弱,使美联储放宽政策的臆测维持不坠

* 期权走势反应欧元具有较高不确定性

* 日圆全线上涨,此前日本央行维持利率不变

路透纽约6月15日电---欧元/美元周五连续第四个交易日上涨,因市场臆测全球各主要央行将采取行动以防周日希腊大选导致任何动荡,欧元因而获得支撑.

美元/日圆下跌,因周五的美国经济数据反应经济复苏疲弱,令美联储可能将进一步放宽货币政策的预期升温.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周二和周三将召开会议.

但周日的希腊大选仍是本周的关注焦点.

全球各主要央行都在为希腊周日大选后可能出现的动荡作准备,欧洲央行暗示将降息,英国料将向银行系统注资.

"我的主要观点是,决策者将采取行动减轻将导致股市和金融市场下跌的蔓延风险,"芝加哥BMO Capital Markets全球外汇及公共政策策略师Andy Busch称.

"这正是过去两天的情况,且肯定将持续到下周."

全球各主要央行间的协同行动料将支撑风险偏好,为欧元带来喘息机会,但鉴于西班牙借贷成本居高不下,而且债务危机有可能蔓延至意大利,因此欧元的反弹可能只是短暂的.

午后交易中,欧元/美元EUR=尾盘报1.2655美元,当日涨0.2%,但低于周一触及的三周高位1.2672美元.

道明证券在研究报告中称,过去几天欧元转向偏多走势,所以不能排除进一步上涨的可能.但该行认为欧元在6月的反弹只是修正性走势,如果难以突破1.2650-1.2670美元阻力位,那么下周初将再次测试1.25美元.

"在周日希腊大选前,一些交易商进行空头回补,但其他人似乎在建立多头部位,因他们认为无论希腊大选结果如何,市场对下跌机率的消化比上涨要多,因此令市场天平更多地偏向于欧元短期多头部位,"多伦多Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称.

**希腊大选**

交易商称,如果希腊支持国际救助计划的党派能在周日大选中赢得多数票,欧元就有短线上涨的空间.但若左翼反对援助的党派获胜,欧元就可能会跌向本月所及近两年低位1.2286美元.

然而本周欧元几无变动.

继上周触及纪录高位后,投资者本周削减大规模空头仓位.根据路透数据,美元多头仓位六周来首次下降,至约380亿美元.

期权市场反映了欧元的不确定性.一周EURSWO=和一个月隐含波动率EUR1MO=均处于较高水准,分别为14.85%和12.35%.

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周五下跌,但仍接近被视为不可维系的水准.欧元区情势恶化已促使政策制定者们考虑在下周20国集团(G20)峰会前采取行动.

美国公布的数据显示,该国5月工业生产较前月下滑0.1%(预估为成长0.1%),美国6月纽约联邦储备银行制造业指数为2.29,远逊预估,这些令人担忧的迹象表明,美国经济正在降温.

另一项数据表明,美国6月消费者信心指数初值跌至六个月低位.

"美国过去两周的数据表现疲弱,已令祭出第三轮量化宽松政策的可能性大大增加," WorldWide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示,"没有什么比美联储印钞更能有效打压美元汇率的方法了."

继日本央行宣布维持货币政策不变后,美元和欧元兑日圆均承压.分析师称,部分投资者可能已根据日本央行的政策立场会更加温和的预期布仓,因此在买回日圆.

欧元兑日圆EURJPY=日内下跌0.7%,报99.57日圆,本周累计下滑1.4%.美元兑日圆JPY=下跌0.9%,报78.68日圆,根据路透数据,创该货币对5月末以来最大单日跌幅.本周美元兑日圆累计下跌1.1%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2636 1.2630 +0.05 -2.39 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.69 79.38 -0.87 +2.27 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.47 100.25 -0.78 -0.09 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9491 0.9508 -0.18 +1.23 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5715 1.5554 +1.04 +1.16 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0216 1.0230 -0.14 +0.23 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0080 1.0021 +0.59 -1.42 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2006 +0.02 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8048 0.8119 -0.87 -3.37 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7875 0.7825 +0.64 +1.17 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9384 5.9368 +0.03 -0.64 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5301 7.5020 +0.37 -2.69 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9875 7.0080 -0.29 +1.45 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8341 8.8502 -0.18 -0.89 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/兰秀娟;审校 母红

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