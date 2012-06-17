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亚洲 | 2012年 6月 17日 星期日 11:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.89 +0.88 +1.69 2711483

搜狐 (SOHU.O) 43.62 +0.54 +1.25 640134

网易 (NTES.O) 60.25 +0.74 +1.24 704202

百度 (BIDU.O) 119.38 +1.74 +1.48 3329098

亚信科技 ASIA.O 12.79 +1.71 +15.43 1295136

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.67 +0.20 +1.48 1673986

联电 (UMC.N) 2.06 +0.01 +0.49 355074

日月光 (ASX.N) 4.42 +0.14 +3.27 558288

矽品精密 (SPIL.O) 5.00 +0.08 +1.63 894862

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.00 +0.00 51894

友达 (AUO.N) 4.01 +0.07 +1.78 171455

中华电信 (CHT.N) 30.42 +0.49 +1.64 74123

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.78 +0.33 +0.88 1795404

香港

中国移动 (CHL.N) 51.47 +0.58 +1.14 305252

中国联通 (CHU.N) 13.95 -0.04 -0.29 844600

中国电信 (CHA.N) 45.70 +0.11 +0.24 226927

中芯国际 (SMI.N) 1.49 -0.03 -1.97 604623

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.78 +0.07 +1.82 5433

(完)

--整理 艾茂林

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