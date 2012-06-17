《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.89 +0.88 +1.69 2711483
搜狐 (SOHU.O) 43.62 +0.54 +1.25 640134
网易 (NTES.O) 60.25 +0.74 +1.24 704202
百度 (BIDU.O) 119.38 +1.74 +1.48 3329098
亚信科技 ASIA.O 12.79 +1.71 +15.43 1295136
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.67 +0.20 +1.48 1673986
联电 (UMC.N) 2.06 +0.01 +0.49 355074
日月光 (ASX.N) 4.42 +0.14 +3.27 558288
矽品精密 (SPIL.O) 5.00 +0.08 +1.63 894862
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.00 +0.00 51894
友达 (AUO.N) 4.01 +0.07 +1.78 171455
中华电信 (CHT.N) 30.42 +0.49 +1.64 74123
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.78 +0.33 +0.88 1795404
香港
中国移动 (CHL.N) 51.47 +0.58 +1.14 305252
中国联通 (CHU.N) 13.95 -0.04 -0.29 844600
中国电信 (CHA.N) 45.70 +0.11 +0.24 226927
中芯国际 (SMI.N) 1.49 -0.03 -1.97 604623
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.78 +0.07 +1.82 5433
(完)
--整理 艾茂林
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