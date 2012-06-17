〔全球汇市〕6月12日止当周投机客减持美元多头仓位--CFTC

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透纽约6月15日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位,六周来首见;与此同时,欧元空头仓位从纪录高位下滑.
6月12日止当周,美元净多头仓位价值降至387.7亿美元,之前一周为396.5亿美元.
欧元空头仓位降至195,187口,之前一周为214,418口.
最近一周,投机客大大增加英镑空头仓位,至23,112口,创下3月中旬以来最高.之前一周为2,867口.
日圆多头仓位增多,达到12,307口的2月来最高.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 38,182 37,376
空头仓位 25,875 25,303
净仓位 12,307 12,073
欧元(125,000欧元为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 39,245 36,651
空头仓位 234,432 251,069
净仓位 -195,187 -214,418
英镑(62,500英镑为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 28,017 39,042
空头仓位 51,129 41,909
净仓位 -23,112 -2,867
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 5,220 5,747
空头仓位 38,521 39,395
净仓位 -33,301 -33,648
加元(100,000加元为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 31,308 39,559
空头仓位 21,688 24,653
净仓位 9,620 14,906
澳元(100,000澳元为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 21,189 12,579
空头仓位 66,648 63,751
净仓位 -45,459 -51,172
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月12日当周 6月5日当周
多头仓位 6,640 6,575
空头仓位 10,525 12,105
净仓位 -3,885 -5,530
(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
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