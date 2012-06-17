〔CFTC报告〕ICE棉花期货6月12日持仓报告(表)

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月15日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(194,240口)
55,369 64,506 21,710 103,497 91,247 180,576 177,463 13,664 16,777
较6月5日变动(减少7,404口)
-2,889 -4,358 896 -5,860 -4,759 -7,853 -8,221 449 817
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.5 33.2 11.2 53.3 47.0 93.0 91.4 7.0 8.6
各类交易商数量(总计为289家)
95 108 76 60 59 201 202 (完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。