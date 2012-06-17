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市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:33 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(194,240口)

55,369 64,506 21,710 103,497 91,247 180,576 177,463 13,664 16,777

较6月5日变动(减少7,404口)

-2,889 -4,358 896 -5,860 -4,759 -7,853 -8,221 449 817

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.5 33.2 11.2 53.3 47.0 93.0 91.4 7.0 8.6

各类交易商数量(总计为289家)

95 108 76 60 59 201 202 (完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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