〔CFTC报告〕COMEX期金6月12日持仓报告(表)

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月15日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(412,244口)
181,259 48,944 30,139 147,076 305,866 358,474 384,949 53,770 27,295
较6月5日变动(减少11,697口)
-2,703 -6,154 -5 -7,521 -4,853 -10,229 -11,012 -1,468 -685
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
44.0 11.9 7.3 35.7 74.2 87.0 93.4 13.0 6.6
各类交易商数量(总计为289家)
160 63 65 45 42 229 153(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。