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市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:34 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(412,244口)

181,259 48,944 30,139 147,076 305,866 358,474 384,949 53,770 27,295

较6月5日变动(减少11,697口)

-2,703 -6,154 -5 -7,521 -4,853 -10,229 -11,012 -1,468 -685

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.0 11.9 7.3 35.7 74.2 87.0 93.4 13.0 6.6

各类交易商数量(总计为289家)

160 63 65 45 42 229 153(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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