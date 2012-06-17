〔CFTC报告〕COMEX期铜6月12日持仓报告(表)

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月15日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年6月12日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(152,084口)
38,793 53,745 18,381 83,488 59,025 140,662 131,151 11,422 20,933
较6月5日变动(减少4,168口)
-1,466 -3,151 -1,522 -1,071 2,155 -4,059 -2,518 -109 -1,650
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.5 35.3 12.1 54.9 38.8 92.5 86.2 7.5 13.8
各类交易商数量(总计为214家)
52 89 55 44 41 129 170(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。