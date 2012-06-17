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市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:32 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年6月12日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,084口)

38,793 53,745 18,381 83,488 59,025 140,662 131,151 11,422 20,933

较6月5日变动(减少4,168口)

-1,466 -3,151 -1,522 -1,071 2,155 -4,059 -2,518 -109 -1,650

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.5 35.3 12.1 54.9 38.8 92.5 86.2 7.5 13.8

各类交易商数量(总计为214家)

52 89 55 44 41 129 170(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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