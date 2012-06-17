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市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:31 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,157,512口)

264,059 169,331 185,009 579,544 569,642 1028612 923,982 128,900 233,530

较6月5日变动(减少20,876口)

-4,377 -5,539 12,741 -28,424 -27,905 -20,060 -20,703 -816 -173

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.8 14.6 16.0 50.1 49.2 88.9 79.8 11.1 20.2

各类交易商数量(总计为679家)

149 175 202 211 290 481 567 (完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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