版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:30 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(425,104口)

116,681 130,149 60,540 219,709 180,933 396,930 371,622 28,174 53,482

较6月5日变动(减少4,254口)

4,956 4,799 815 -10,255 -10,773 -4,484 -5,159 230 905

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.4 30.6 14.2 51.7 42.6 93.4 87.4 6.6 12.6

各类交易商数量(总计为367家)

100 145 129 81 101 265 302(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐