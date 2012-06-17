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市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:30 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(771,728口)

285,354 51,428 131,304 287,606 500,220 704,264 682,952 67,464 88,776

较6月5日变动(增加8,980口)

15,220 -5,010 3,832 -16,891 9,377 2,161 8,199 6,819 781

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.0 6.7 17.0 37.3 64.8 91.3 88.5 8.7 11.5

各类交易商数量(总计为584家)

231 106 193 160 205 476 447 (完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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