〔CFTC报告〕CBOT大豆期货6月12日持仓报告(表)

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月15日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(771,728口)
285,354 51,428 131,304 287,606 500,220 704,264 682,952 67,464 88,776
较6月5日变动(增加8,980口)
15,220 -5,010 3,832 -16,891 9,377 2,161 8,199 6,819 781
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.0 6.7 17.0 37.3 64.8 91.3 88.5 8.7 11.5
各类交易商数量(总计为584家)
231 106 193 160 205 476 447 (完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。