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市场报道 | 2012年 6月 17日 星期日 11:29 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货6月12日持仓报告(表)

路透6月15日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,458,395口)

308,626 177,768 439,327 629,659 766,949 1377612 1384044 80,783 74,351

较6月5日变动(增加1,791口)

-17,720 -1,741 11,111 8,364 -8,008 1,755 1,362 36 429

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.2 12.2 30.1 43.2 52.6 94.5 94.9 5.5 5.1

各类交易商数量(总计为326家)

101 105 154 91 94 281 283(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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