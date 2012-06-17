〔CFTC报告〕NYMEX原油期货6月12日持仓报告(表)

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月15日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年6月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,458,395口)
308,626 177,768 439,327 629,659 766,949 1377612 1384044 80,783 74,351
较6月5日变动(增加1,791口)
-17,720 -1,741 11,111 8,364 -8,008 1,755 1,362 36 429
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.2 12.2 30.1 43.2 52.6 94.5 94.9 5.5 5.1
各类交易商数量(总计为326家)
101 105 154 91 94 281 283(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。