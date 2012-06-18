〔中国个股〕长江电力拟斥资至多6亿元参与广州控股定向增发计划

路透上海6月18日电---中国最大的水利发电企业--中国长江电力股份有限公司(600900.SS)周六公告称,拟斥资至多6亿元人民币,参与关联企业广州控股(600098.SS)的定向增发筹资计划.

长江电力目前持有广州控股总股本的11.189%股份.广州控股此前公告,计划向不超过10名投资者发行不超过7亿A股,发行底价为6.42元/股,募集资金总额至多43.85亿元,所募现金主要用于投资珠海LNG等五个项目.