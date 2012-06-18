〔中国个股〕长江电力拟斥资至多6亿元参与广州控股定向增发计划

投行观点：未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透上海6月18日电---中国最大的水利发电企业--中国长江电力股份有限公司(600900.SS)周六公告称,拟斥资至多6亿元人民币,参与关联企业广州控股(600098.SS)的定向增发筹资计划.
长江电力目前持有广州控股总股本的11.189%股份.广州控股此前公告,计划向不超过10名投资者发行不超过7亿A股,发行底价为6.42元/股,募集资金总额至多43.85亿元,所募现金主要用于投资珠海LNG等五个项目.
广州控股上周五收报7.27元,过去一个月略跌0.7%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。