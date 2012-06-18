〔中国个股〕宁波港拟与马士基合组码头经营公司,占其中75%股权

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透上海6月18日电---中国宁波港股份有限公司(601018.SS)周六公告称,将与马士基(MAERSKb.CO)合组一家码头经营公司,宁波港占75%股权,合资公司将负责管理和经营目前梅山保税港区梅山集装箱码头一期三个泊位.
该合资公司投资总额为10亿元人民币,注册资本为5亿元,宁波港和马士基旗下公司分别以现金3.75亿元和1.25亿元等值外汇出资.
上述三个泊位在标准设备安装后总资产规模约为42.9亿元.公告指出,组建合资公司后,宁波港将进一步加强与马士基集团的战略合作关系,深化在码头建设和航运配套等方面的合作,为马士基目前正在打造的全球最大的1.8万标准箱(TEU)超大型集装箱船舶的投用提供最优越的条件,把合资公司所在的码头打造成全球最先进的超大型集装箱专用码头.
同时,宁波港将利用自身密集的支线网络,为该类型船舶提供更大的集疏运范围,满足该类型船舶巨大的单航次出运量需求.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
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路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。