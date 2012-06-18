〔中国个股〕宁波港拟与马士基合组码头经营公司,占其中75%股权

该合资公司投资总额为10亿元人民币,注册资本为5亿元,宁波港和马士基旗下公司分别以现金3.75亿元和1.25亿元等值外汇出资.

上述三个泊位在标准设备安装后总资产规模约为42.9亿元.公告指出,组建合资公司后,宁波港将进一步加强与马士基集团的战略合作关系,深化在码头建设和航运配套等方面的合作,为马士基目前正在打造的全球最大的1.8万标准箱(TEU)超大型集装箱船舶的投用提供最优越的条件,把合资公司所在的码头打造成全球最先进的超大型集装箱专用码头.