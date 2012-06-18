〔中国新股〕中信重工启动A股IPO程序,下周三网上申购

路透上海6月18日电---中国第四大重型械制造商--中信重工机械股份有限公司周六刊登招股意向书,正式启动其A股IPO(首次公开发行)程序,27日(下周三)为其网上申购日.公司拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元人民币募集资金投向三大类项目.

中信重工初步计划网上发行量为不超过3.15亿股;网下配售不超过3.7亿股,其中战略配售不超过1.2亿股.本周一至周三,公司及主承销商将分别在沪深京三地路演.

中信重工计划将筹得资金用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三类项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).

中信重工总部位于河南省,为中信集团公司旗下企业,其竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司等.

中德证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为是次IPO联席主承销商,中信证券还担任这次IPO的财务顾问.(完)