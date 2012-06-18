〔中国新股〕中信重工启动A股IPO程序,下周三网上申购

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透上海6月18日电---中国第四大重型械制造商--中信重工机械股份有限公司周六刊登招股意向书,正式启动其A股IPO(首次公开发行)程序,27日(下周三)为其网上申购日.公司拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元人民币募集资金投向三大类项目.
中信重工初步计划网上发行量为不超过3.15亿股;网下配售不超过3.7亿股,其中战略配售不超过1.2亿股.本周一至周三,公司及主承销商将分别在沪深京三地路演.
中信重工计划将筹得资金用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三类项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).
中信重工总部位于河南省,为中信集团公司旗下企业,其竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司等.
中德证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为是次IPO联席主承销商,中信证券还担任这次IPO的财务顾问.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。